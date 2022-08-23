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Alevlerin yükseldiği ev kullanılmaz hale geldi

Alevlerin yükseldiği ev kullanılmaz hale geldi
Alevlerin yükseldiği ev kullanılmaz hale geldi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Büyük maddi hasarın oluştuğu evin içerisinde herhangi kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Bulvarındaki bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen evde, kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atilla Özer

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