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Alevlerle savaştı, geçit vermedi

Alevlerle savaştı, geçit vermedi
Alevlerle savaştı, geçit vermedi

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve Bodrum’a sıçrayan orman yangını devam ediyor. Yangına müdahale sırasında DSİ’ye ait bir dozerin sürücüsü, alevlerin yolun karşısına geçmemesi için adeta canını ortaya koydu.

Alevlerle savaştı, geçit vermedi - Tıkla İzle

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve Bodrum'a sıçrayan orman yangını, 25 kilometre uzunluğunda ve 8 kilometre genişliğindeki alanda devam ediyor. Bodrum'un Mumcular ve Mazı Mahallesi arasında devam eden orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Orman yangınına iş makineleri ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Mazı girişinde alevlerin yolun karşı bölümüne sıçramaması için ise ekipler yoğun çaba harcıyor. Söndürme çalışmalarına katılan DSİ'ye ait bir dozerin sürücüsü ise alevlerle adeta savaştı. Alevlerin dozere 50 metre yaklaşmasına rağmen alevleri yolun karşısına geçirmemek için canın ortaya koyan dozer sürücüsünün o anları kameralara yansıdı.

Bekir Tosun - Eren Ayhan
 

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