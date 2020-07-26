Alexander Sörloth, İngilizleri pişman etti

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Norveçli oyuncunun en yakın takipçisi Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse 22 golde kaldı. İngiliz takımından bordo-mavililere geldiği dönemde ismi fazla duyulmayan bir futbolcu olmasından dolayı birçok taraftarın transferini eleştirdiği Sörloth, attığı gollerle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli ses getirdi. İngiliz kulübü, Karadeniz temsilcisinde önemli bir performans ortaya koyan başarılı futbolcunun çıkışını şaşkınlıkla izliyor.

İngilizler pişman

Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Lig olmak üzere toplam 48 resmi maçta 32 gole imza atan Sörloth, sözleşmesinin bulunduğu Crystal Palace takımından daha fazla gole imza attı. İngiliz ekibi, lig ve kupada oynadığı 39 maçta 30 gol atabildi. Norveçli golcü, İngiliz takımından fazla gol atma başarısı göstererek, Crystal Palace yetkililerine önemli bir mesaj gönderdi.

En iyi kulüp performansı Trabzonspor'da

Süper Lig'de 24 golle gol krallığı yarışını ilk sırada tamamlayan Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, sezonu gol kralı olarak tamamlamasıyla birlikte bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu oldu. Karadeniz ekibi ise 8 sezon sonra kadrosundan gol kralı çıkardı. Sörloth Trabzonspor'da en iyi kulüp performansını yakalayarak adeta kendini buldu.

Sörloth, ülkesinin Rosenborg takımında 10 maçın 2'sinde 11'de sahaya çıktı. Söz konusu maçlarda ise 1 gol attı. Yine ülkesinin Boda/Glimt takımında ise 29 maçta 14 gol ve 6 asist yaptı. Sonrasında ise Hollanda'nın Groningen takımına transfer olan başarılı oyuncu, burada ise 43 maçın 15'inde 11'de görev aldı ve 6 kez gol sevinci yaşadı. Daha sonra ise Danimarka'nın FC Midtjylland takımına transfer olan oyuncu, burada 26 maçta 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Crystal Palace dönemi

Danimarka'da gösterdiği performans dikkat çeken Sörloth, Crystal Palace transfer oldu. Premier Lig'de 16 maçta forma giyen oyuncu sıfır çekerken, attığı tek gol ise EFL Kupası'nda geldi. İngiltere'de aradığı ortamı bulamayan ve performans düşüklüğü yaşayan oyuncu Belçika'nın Gent takımına kiralık olarak gitti. 22 maçın 21'inde 11'de sahaya çıkan oyuncu burada 5 gol atabildi. İngiliz Kulübü, Belçika'dan dönen oyuncuyu her yıl 750 Bin Euro olarak iki yıllığına Trabzonspor'a kiraladı.

Crystal Palace'dan daha çok gol attı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Sörloth, Süper Lig'de 24, toplamda ise 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Sörloth bu sezon Crystal Palace kadar gol atma başarası gösterdi. İngiliz ekibi ise toplam 39 maçta ligde 30, kupada ise 1 gol kaydetti. Sörloth 32 golün yanı sıra 10 kez de asist yaptı.

Gökmen Şahin

