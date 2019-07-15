Alexandra Ceylan'dan boks organizatörü eşine dev destek

EC Boxing İstanbul ofisi açılıyor. 2013'ten beri Almanya'nıın Hamburg kentinde faaliyetlerini sürdüren ve 45 boks organizasyonuna imza atan EC Boxing çalışmalarına İstanbul'da da devam edecek. EC Boxing patronu Erol Ceylan, İstanbul'da açılışı yapılacak Levent'teki yeni binanın tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

EROL CEYLAN'A EŞ DESTEĞİ

Ceylan, model ve dizayner olan eşi Alexandra Ceylan'ın yeni ofisi dizayn ettiğini ve tüm çalışmalarla eşinin ilgilendiğini iletti. Avustralya'da Fatih Keleş'in, Almanya'da Sebastian Formella'nın, Fransa'da Alexander Dimitrenko'nun ve 21 Temmuz'da Ali Eren Demirezen'in Las Vegas maçları için seyahatlerde bulunduğunu ve Türkiye projesinin başında eşi Alexandra Ceylan'ın olduğunu söyledi.

ALEXANDRA CEYLAN: “EŞİM TÜRK BOKSUNA BÜYÜK YATIRIM PEŞİNDE”

Alexandra Ceylan, yaptığı açıklamada, “Çok uzun çalışmalar sonrasında ofisimiz tamamlanmak üzere. Yapılanma devam ediyor. Eşimin Türk boksuna yapacağı büyük yatırımlarına minik de olsa katkı yapmak istedim” ifadelerini kullandı.

PREMİER 25 EKİM'DE VOLKSWAGEN ARENA'DA

Yakında açılışı yapılacak İstanbul ofisinin ilk çalışması olarak 25 Ekim'de Volkswagen Arena'da gerçekleşecek dev gece gösterildi. EC Boxing'in İstanbul'daki ilk boks gecesi için maç kartı çalışmaları da başladı. Temmuz ayı sonunda maç kartının şekillenmeye başlayacağı öğrenildi.

CEYLAN: "YENİ ALİ ERENLER ARIYORUZ"

Erol Ceylan, dünyaca ünlü yıldızların ringe çıkacağı premier için hazırlıkların başladığını ve mekanın kiralandığını ifade etti. 25 Ekim Cuma akşamı yapılacak büyük boks resitalinde 2 dünya şampiyonluk maçının yer alacağını açıklayan Yozgatlı Türk promotör Erol Ceylan, “Türk boksörlerimizi de çok ama çok zorlu maçlar bekliyor. Gelecek vaat eden Türk boksörleri dünya arenasına çıkarmak için de çalışmalarımız var. Yeni Ali Erenler arıyoruz” dedi.

JİMMY LENNON JR. SÜRPRİZİ

İstanbul'da yapılacak tarihi boks gecesi için geri sayım sürerken, ring anonsörü olarak showtime lakaplı dünyaca ünlü süper star Jimmy Lennon Jr. görev yapacak. Bilet satışının ise 1 Ağustos'tan itibaren başlayacağı da gelen haberler arasında.