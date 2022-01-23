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Alexandru Cicaldau gol sayısını 5'e çıkardı

Alexandru Cicaldau gol sayısını 5'e çıkardı
Alexandru Cicaldau gol sayısını 5'e çıkardı

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Trabzonspor karşısında penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Avrupa maçlarında da 1 golü bulunan Cicaldau gol sayısını 5’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Trabzonspor maçında sarı-kırmızılıların tek golünü Alexandru Cicaldau attı. Mücadelenin 31. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Rumen futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24 yaşındaki futbolcu bu golle ligdeki 4. golünü kaydetti. UEFA Avrupa Ligi maçlarında da 1 golü bulunan Cicaldau bu sezonki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Alexandru Cicaldau yerini 71. dakikada Sofiane Feghouli'ye bıraktı.

Oğuzhan Ort

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