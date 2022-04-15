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Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi

Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi
Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi

Iğdır'da apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın için müebbet hapis istendi.

Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi - Tıkla İzle

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın'ın yargılanmasının ikinci duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen duruşmada tanıklar ve iki tarafın avukatları dinlendi.

Iğdır'da görülen duruşmaya Erzincan'da tutuklu bulunan Gökhan Argın da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Mütalaasını açıklayan savcı, Gökhan Argın hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, kararı 27 Nisan'a bıraktı.

Sebahattin Yum
 

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