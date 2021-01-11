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Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

Aleyna Çakır ölümünün şüphelisi olan Ümitcan Uygun, hafta sonu sosyal medyada ‘uyuşturucu içtiği' yönündeki görüntülerin düşmesinden sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından babası ile birlikte aynı gün gözaltına alındı.

Burada ifadesi alınan ve hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak - uyuşturucu kullanmak ve özendirmek” suçlarından işlem yapılan Uygun, adliyeye sevk edildi.

Uygun'un babasının ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yunus Özkan

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