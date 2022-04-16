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Alfons Groenendijk: 'Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı'

Alfons Groenendijk: 'Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı'
Alfons Groenendijk: 'Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı'

Antalyaspor Teknik Direktörü Alfons Groenendijk, Alanyaspor galibiyetinin ardından, takımın bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadığını vurgulayarak, “İyi bir sezon geçiren rakibimize karşı alınan bir galibiyetti. Önümüzdeki rakip Kayseri ve üç puanlarla serimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Alfons Groenendijk: 'Antalyaspor bu seriyi en son 24 yıl önce yaşadı' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı müsabakada 3 golle galip geldi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, 6 maç üst üste gelip geldiklerini, Antalyaspor tarihinde en son böyle bir serinin 24 yıl önce yakalandığını ve bu durumun ayrı bir mutluluk verdiğini belirtti.

Seri galibiyetlerin sırrını açıklayan Groenendijk, “Bu galibiyetlere gelmeden önce biz buraya nasıl geldik ondan bahsetmek istiyorum. Aldığımız her galibiyetin iyi taraflarının yanı sıra eksik ve noksanları görerek ilerliyoruz. Kendimizi geliştirerek ilerliyoruz. Doğru zamanlarda doğru goller bulduk. Kolay skor üretmeye başladık. Ancak bu skoru elde ettikten sonra gerektiğinde bazen oyunu sakinleştirmemiz gerekiyor. Maalesef burada bazı anlarda başarılı olamadık ve kolay top kayıpları yaşadık. Daha sonra bu hatamızdan rakibiz bir gol buldu” ifadelerini kullandı.

“Her maç sonrası hedefimiz daha da belirginleşiyor”

Alınan her galibiyetin ardından hedeflerinin belirginleştiğini söyleyen Groenendijk, “Sonuç olarak güzel goller ve takımı tebrik ediyorum. İyi futbolla galibiyetler alıyoruz. Takımımızla gurur duymalıyız. İyi bir sezon geçiren rakibimize karşı alınan bir galibiyetti. Önümüzdeki rakip Kayseri ve üç puanlarla serimizi devam ettirmek istiyoruz. Her maç sonrası hedefimiz daha da belirginleşiyor” şeklinde konuştu.

Fadıl Kösedağ
 

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