Alfons Groenendijk: 'Beraberlik hak edilen bir sonuçtu'

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Groenendijk, “Sivas deplasmanındaki beraberliği hak edilen bir sonuç olarak değerlendiriyorum. Maçın geneline baktığımızda ilk fırsatları yakalayan takım Antalya oldu. Ancak biz bu fırsatları değerlendiremedik. Onların yakaladığı ilk pozisyon ise gol oldu. Çok erken bir gol yememize rağmen oyuncularımız iyi bir reaksiyon gösterdi. Bu golün ardından oyunu domine eden taraf bizdik. Mükemmele yakın iki gol attık. Devre arasının son dakikasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Taç atışı önce bizim tarafımıza verildi. Bu karanla birlikte oyuncularımız ofansif pozisyonlarını kazandı. Bunun akabinde hakem anlamadığımız bir şekilde karar değiştirdi. Tacı Sivas kullanınca önde kalan oyuncularımızın pozisyonundan yararlanan rakip gol attı. Bu gol hayal kırıklığına neden oldu. Bu nedenle ikici yarıya asabi başladık. İkinci yarı ortada, dengeli bir oyun geçti. Beraberlik hak edilen bir sonuçtu” diye konuştu.

Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit