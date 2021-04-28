Algoritmalar ve Bitkiler sergisi çevrimiçi olarak erişime açıldı

Siemens Healthineers Türkiye, bilim, sanat ve teknoloji arasında bağ kurarak sıra dışı bir sergi projesi gerçekleştiriyor: Algoritmalar ve Bitkiler. 28 Nisan tarihinden itibaren cekimgucu.siemens-healthineers.com adresinden çevrimiçi olarak erişime açılan sergi, sanat tarihçisi Seda Yörüker küratörlüğü ve Prof. Dr. Ercan Karaarslan'ın danışmanlığında radyoloji uzmanları tarafından tomografi, emar (MR), mamografi makinelerinde çekimi yapılan bitkileri ortaya çıkarıyor. Siemens Healthineers Türkiye tarafından gerçekleştirilen serginin, bu yönüyle dünyada bir ilki temsil ettiği açıklandı.

Şirketin 1979 yılında Almanya'nın Erlangen kentinde üretimini gerçekleştirdiği emar makinesinde ilk çekimini bir insan yerine dolmalık biberde yapması bu serginin tarihsel referansını oluşturuyor. Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, sergi hakkındaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Türkiye'de 10 yılı aşkın bir süredir görüntüleme alanında pazara öncülük eden bir şirket olarak her gün binlerce insanın yaşamına dokunan cihazlarımızla bu defa farklı bir dünyanın kapılarını aralamak istedik. Teknoloji, bilim ve sanat arasında bağ kurmak hedefiyle tasarladığımız sergide bitkilerin eşsiz dünyası radyologların gözünden adeta birer sanat yapıtına dönüşüyor. Şirket olarak değerli radyologlarımızla birlikte böyle heyecan verici bir projeyi gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”.

Algoritmalar bu kez bitkilerin dünyasına bakmak için işliyor

Serginin küratörü Seda Yörüker'in dile getirdiği gibi, “Sıra dışı hareketler bilim ile sanatın jestüelliğinde anlamını buluyor”. Bugün söz konusu dolmalık biber çekimi şirketin Erlangen'deki Siemens Healthineers MedMuseum adlı müzesinde yer alıyor ve dünyanın her yerinden izleyicilerle buluşuyor. İkonik dolmalık biberin izinde, bugünün ileri teknolojiyle donanmış tıbbi görüntüleme cihazlarında çekimi gerçekleştirilen bitkiler bu kez alışılmadık bir görüntülemeyle görenleri şaşırtıyor.

Verilen bilgiye göre, Algoritmalar ve Bitkiler adlı sergi zeytin, kivi, bezelye, mimoza, ceviz, selvi, ananas, lahana, avokado, nar gibi tümü Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerin şirketin tıbbi görüntüleme cihazlarında gerçekleştirilmiş çekimlerini izleyicilerle buluşturuyor. Coğrafi açıdan oldukça zengin bir bitki dünyasına sahip Türkiye'nin tüm şehirlerindeki hastanelerinde şirketin görüntüleme cihazlarını kullanan radyoloji uzmanlarına açık davet yoluyla başlayan sergi projesi, uzmanların heyecanlı çekimleriyle sonuçlandı. Bilimsel titizlik ile sanatsal oluşturunun bir arada işlediği çekim süreci hem tıp uzmanları hem de izleyiciler için bakmak, daha yakından bakmak, görmek, daha ötesini görmek gibi optik sorgulamalara kapı aralıyor. Görüntüleme cihazları algoritmalarla çalışıyor yani bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanmış bir yol ve izlenen işlem adımları söz konusu. Algoritmalar bu sergi vesilesiyle bu kez bitkilerin dünyasına bakmak için işliyor.

Sergiden elde edilen gelir KAÇUV'un çalışmalarını destekleyecek

Algoritmalar ve Bitkiler sergisinde eserleri sergilenen ve projenin sergi danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ercan Karaarslan da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Meslektaşlarımın Türkiye coğrafyasında yetişen bitkilerle gerçekleştirdiği çekimler, bitkilere yepyeni bir gözle bakmamızı sağlıyor ve bizleri bambaşka dünyalara götürüyor. Bu sergiyi gerçekleştiren Siemens Healthineers Türkiye'ye ve sergiye eserleriyle katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Verilen bilgiye göre, açılışı gerçekleşen online Algoritmalar ve Bitkiler sergisine, Türkiye'nin dört bir yanındaki radyoloji uzmanlarının çekimleriyle yeni eserler de eklenmeye devam ediyor. Şirketin Algoritmalar ve Bitkiler adlı sergi projesi, sağlık konusunda önemli bir misyon barındırıyor. Sergi sonrasında radyoloji uzmanlarının gerçekleştirdiği bitki çekimleri dijital fotoğraf baskı olarak satışa sunulacak ve buradan elde edilecek gelir, KAÇUV'un (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) tedavisi devam eden çocuklar ve aileleri için yürütülen çalışmalarını destekleyecek.