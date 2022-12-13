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Ali Akman, bekleneni veremiyor

Ali Akman, bekleneni veremiyor
Ali Akman, bekleneni veremiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Ali Akman’ı Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte oynadığı 11 karşılaşmada beklentileri karşılayamadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında forvet bölgesine takviye olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı 1 yıllığına kadrosuna katarak yapmıştı. 20 yaşındaki oyuncu gerek sakatlıklar olsun gerekse formsuzluğundan dolayı sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklentileri karşılayamadı. Akman, bu sezon Göztepe formasıyla birisi Türkiye Kupası olmak üzere 11 maça çıktı, gol ve asist katkısı veremedi. Genç oyuncu bu süreçte 4 maça ilk 11'de başlarken 7 maça da sonradan dahil oldu. Böylece genç oyuncu toplam 353 dakika süre almış oldu.

Hasan İnce

 

 

 

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