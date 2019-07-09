Ali Babacan AK Parti'den istifa etti

Bir süredir kulislerde, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan ilk somut adımı atarak AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti. İstifa dilekçesini dün AK Parti Genel Merkezi'ne ulaştırdığını duyuran Babacan, yaptığı açıklamada “İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler de bunu teyit etmektedir. Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi.

Yaptığı açıklamada yeni partinin de sinyallerini veren Babacan “Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başmak gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Ali Babacan, AK Parti'den 22., 23., 24. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili olmuştu. 58. ve 59. hükûmetlerde “Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı” yapan Babacan, 60. hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar “Dışişleri Bakanı” olarak görev aldı ve Mayıs 2005 - Ocak 2009 arasında Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda Başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde “Başbakan Yardımcısı” olarak tayin edildi. 61. ve 62. hükûmetlerde de “Başbakan Yardımcılığı” yaptı.

Türkiye Gazetesi