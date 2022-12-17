Ali Çamlı, 798 milyon TL borçla Kaysersipor Başkanı Seçildi

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurul, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı. Denetim raporunda kulübün kısa vadeli toplam borç tutarının 798 milyon 425 bin 307 TL olduğu açıklandı.

Berna Gözbaşı: "Alacağımın 3'te biri kadar bağış yaptım"

Divan Başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı genel kurulda önceki Başkan Berna Gözbaşı bu güne kadar olmayanı oldurmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Kulübün bulunduğu durumdan ve döviz kurundan dolayı ben ve yönetimdeki bazı arkadaşlarımız bu süreci çok fazla kaynak aktarmak zorunda kalarak geçirdik. Sürekli artan kur, artan maaliyetler, iki ay maaş vermezseniz ihtar geliyor, takımı ayakta tutmak gerekiyor. Bilmiyorum; olmadığı yerde 'olmadım' demek gerekiyordu. Hep olmayanı oldurmaya çalıştık. Bugün kulübün bana olan borcu açıklandı ama onun 3'te 1 kadarını ben harcama limitlerindeki kısıtlama için silmiş durumdayım. Bir o kadarını bağış yaptım, helal olsun. Hiçbir beklentim olmadı. Ben sadece bu kulübü yaşatmayı kendime görev edindim. Bunu yaparken altyapıya çok önem verdim. Altyapıdan 5-6 oyuncumuz milli takımda. Sportif anlamda geçen sene büyük takımları yenerek Türkiye Kupası Finali oynadık. Gönül isterdi ki; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u yendikten sonra kupayı da alıp müzemize getirmek, Avrupa'da mücadele etmekti. Ama nasip olmadı" dedi. MHP Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ise konuşmasında; Kayseri'nin Gözbaşı ailesine destek olması gerektiğini söyleyerek yeni Başkan Ali Çamlı'ya başarılar diledi.

Mehmet Özhaseki: "Berna hanımın sırtını yere getirmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki Genel Kurulda yaptığı konuşmada; başkan olarak seçilen Ali Çamlı'ya başarılar dilerken, önceki başkan Berna Gözbaşı'ya teşekkürlerini iletti. Berna Gözbaşı'nın fabrikasının ayakta kalması ve işçilerin işlerine devam etmesi için destek vereceklerini kaydeden Özhaseki; "Moralimiz bozuk, biraz canımız sıkkın. Üstelik de Kayserispor çok iyi bir durumdayken. Öyle bir ortamda kongreye geldik. Bundan 3 sene önce Berna Başkan'a teklif ettik, o da; 'görevden kaçmayım' dedi. Bir şey itiraf edeyim; bu kadar zaman içerisinde birçok başkan geldi, herkes fedakarlık etti. Berna Başkan kadar çıkarıp dükkanından, mağazasından, fabrikasından, özelinden veren de görmedim. Allah razı olsun. Hakikaten tahta kapalıydı, açmaya da çok uğraştı, bizler de gayret ettik. 3-4 aydır sıkıntı çekiyordu, Ali hocam el aldı. Berna Başkana teşekkür ediyorum, elinde akrep yok. Çıkardı, çıkardı verdi. Kendi işleri de sıkıntıya girdi. Böyle olunca, daha önce güzel işler yapıp başarılı olan bir arkadaşımız, asla ortadan kalkmasın diye bir formül bulduk. O formülü devam ettireceğiz, inşallah önce biz fabrikayı yaşatacağız. Çalışan kardeşlerimizin işini devam ettirmesini sağlayacağız ve Berna Başkanımızın da sırtını yere getirmeyeceğiz. Kayserispor'umuza da sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de Başkan Çamlı'ya başarılar dileyerek, "Maçı kaybettiklerinde üzüntülüyken Fenerbahçe, Galatasaray kazandığında sevinçli olarak durmakta zorlanırız. Çünkü şehrimiz kan ağlıyordur. O yüzden ne olur bu şehrimizin takımına herkesin sahip çıkmasını ve gururla 'Kaysersiprluyum' demesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Ali Çamlı: "İşimizin ne kadar zor olduğunu bilmekle birlikte bu görevin bir o kadar da şerefli olduğunu biliyoruz"

Kayseri ve Kayserispor'a hizmet için çalışacaklarının altını çizen Kayserispor'un yeni Başkanı Ali Çamlı; "Bu bir bayrak yarışıdır, bu bir Kayserispor'a gönül verme, Kayseri şehrine olan vefa borcudur. Neresinden bakarsanız bakın bu şehre olan borcumuz gereğiyle bu görevi burada yönetim kurulumuzla beraber kabul etmiş bulunuyoruz. İşimizin ne kadar zor olduğunu bilmekle birlikte bize tevdi edilen bu görevin bir o kadar da şerefli ve onurlu olduğunu kesinlikle biliyoruz. Kayserimize ve Kaysersiporumuza hizmet etmeyi, onun için mesai harcamayı görev bilinci içerisinde huzurunuza çıktık" dedi. Ali Çamlı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Hüseyin Beyhan, Nurettin Açıkalın, Tufan Koç, Batuhan Samet Koç, Yücel Şahin, Erol Çetin, Veysel Serdar, Yusuf Hakan Özdemir, İlyas Yıldırım ve Ethem Mezgitli"

Turan Bulut - Cem Atakan



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