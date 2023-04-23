Ali Cengiz: 'İnşallah daha iyi hazırlanıp, Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutmak nasip olur'

Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Ali Cengiz, finalde Macar rakibi Istvan Takacs'a 5-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. Altın madalya alamadığı için üzüntülü olduğunu belirten Cengiz, "Hedefimiz altın madalyaydı. Buna yönelik çalıştık. Senenin başından beri ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Hocalarımız sürekli yardımcı oluyorlar. Finalde bazı talihsizliklerden dolayı bayrağımızı göndere çektiremedim. Bunun üzüntüsü içerisindeyim. Yılmayacağız, çalışacağız. İnşallah daha iyi hazırlanıp, Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutmak nasip olur. Aynı zaman olimpiyata vize almak inşallah nasip olur" şeklinde konuştu.

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