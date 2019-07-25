Ali Kibar: 'Dünya devleri Türkiye'de ve yurt dışında iş yapmak istediklerinde bize geliyorlar'

Assan Foods'un sezon açılışına katılan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve sosta zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Hem üretim hem de ürün çeşitliliği anlamında Türkiye'deki liderliğimizi uzun senelerdir sürdürüyor, yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarıyla yepyeni soslar üretmeye, dünya mutfaklarına lezzet katmaya devam ediyoruz. İnovasyon odaklı çalışma anlayışımız sayesinde de dünya devleri Türkiye'de ve yurt dışında iş yapmak istediklerinde bize geliyorlar” dedi.

Kibar Holding grup şirketlerinden, ketçap, mayonez ve sos üreticisi Assan Foods, mevsimin ilk domates hasadının Susurluk Fabrikası'na gelişini çiftçilerle birlikte kutladı. Assan Foods'un 22 Temmuz'da gerçekleştirdiği sezon açılış etkinliği, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlendi. Büyük bir coşkuyla karşılanan sezon açılış töreninde, üç sene boyunca taahhütlerini eksiksiz yerine getiren çiftçilere de ödülleri verildi.

“Türkiye'deki zincir restoranların hemen hepsinin soslarını biz üretiyoruz”

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar düzenlenen etkinlikte “Her sene olduğu gibi bu sene de en kaliteli ürünü elde etmek için canla başla, büyük bir gayretle emek harcayan çiftçilerimize ve şirket çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son derece verimli bir şekilde geçireceğimize inandığım sezonumuzun açılışı herkese hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi olduklarına dikkat çeken Kibar, “Domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve sosta zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Hem üretim hem de ürün çeşitliliği anlamında Türkiye'deki liderliğimizi uzun senelerdir sürdürüyor, yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarıyla yepyeni soslar üretmeye, dünya mutfaklarına lezzet katmaya devam ediyoruz. İnovasyon odaklı çalışma anlayışımız sayesinde de dünya devleri Türkiye'de ve yurt dışında iş yapmak istediklerinde bize geliyorlar” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en büyük zincir restoranlarının hemen hepsinin soslarını ürettiklerini vurgulayan Kibar, “Günde 4 bin 500 ton taze domates işleme ve 2,5 milyon adet ürün üretme kapasitesine sahibiz. Türkiye'nin ilk sos ihracatçısıyız. Dolayısıyla bu alanda oldukça iddialıyız. 4 kıtada, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. En son Çin pazarında büyük bir başarı yakaladık. Kendi markamız Colorado, Walmart Çin'de on gün içerisinde tüketildi. Oldukça sevindirici olan bu gelişmenin ardından da ürünümüzle ilgili daha büyük bir sipariş aldık” dedi.

“Endüstriyel domates Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir tarım ürünü”

Endüstriyel domatesin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan tarım ürünleri arasında olduğuna da değinen Ali Kibar, “Ülkemiz endüstriyel domates üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyor. Dolayısıyla pazarda önemli bir noktada bulunuyoruz. Kibar Holding olarak bu alanda daha güçlü bir konumun yakalanması için şirket olarak üzerimize düşen görevleri büyük bir sorumlulukla yerine getiriyoruz” dedi.

Çiftçilerin daha verimli ürünler elde edebilmesinin ve tarımda sürdürülebilirliğin artmasının öncelikli konularından biri olduğunu ifade eden Kibar, “Tüm dünyada ve her alanda baş döndüren bir hızla gelişen teknolojiyi tarımda da odağımıza alırsak çok önemli gelişimler elde edebiliriz. Doğası ve iklimiyle ülkemiz zaten tarım konusunda oldukça şanslı. Bizim bunun üstüne akıllı tarım uygulamalarını doğru politikalarla devreye sokmamız gerekiyor. Ancak böylelikle tarımdan elde ettiğimiz gelirin çıtasını çok yükseklere taşıyabiliriz. Bu konuda Assan Foods olarak üzerimize düşen görevi uzun senelerdir çiftçilerimizin yanında olarak, onların ihtiyaçlarını bire bir gözeterek ve bu ihtiyaçlar karşısında çözümler üreterek yerine getirmeye gayret ediyoruz. Geçen sene başlattığımız akıllı tarım projesi ile tarlalara yerleştirdiğimiz meteoroloji istasyonları ve sensörler ile 11 veriyi (toprağın nemliliğinden, ürünün üzerindeki neme, hava durumu, rüzgar vb.) toplayıp, değerlendirip çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Uygulama sayesinde su kullanımında yüzde 50, ilaç kullanımında da yüzde 35 oranında bir azalma sağladık” şeklinde konuştu.