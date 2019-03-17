Ali Koç: '60 milyon Euro kar edemezsek UEFA'dan ceza alabiliriz'

Kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.07'de Köln Fenerbahçe Derneği'nde başlayan baloya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komşuoğlu, Kemal Danabaş, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Köln Belediye Başkanı Elfi Scho-Antwerpes, Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Ali Koç, “6 değişik ülkeden ve Almanya'nın 12 değişik şehrinden dernek temsilcileri buradalar. Buda her camiaya nasip olmayacak bir büyüklük. Benim için bu akşam buraya gelmek çok önemliydi. Cuma akşamı Fenerbahçe'nin maçları vardı. Bereketli bir hafta sonu yaşıyoruz. Dün gece 1-0 olduğu zaman ve 13 sayı gerideyken Barcelona'ya karşı, ‘Ben nasıl geleceğim Köln'e, ne anlatacağım, hangi moralle geleceğim zaten morallerimiz sınırda' dedim. Ama çok şükürler olsun önce futbolu aldık, ardından basketboldaki büyük önemli maçımızı. Liderliğimizi perçinleyecek bir maçtı. Arkasından Malatya'daki erkek voleybol takımımızın sonucu, bugün de onların finale kaldığını öğrendik. Buraya gelmek, buraya gelecek olmak bize uğur getirdi'' şeklinde konuştu.

Adaylığı öncesi soğuk bir günde geldiği Köln'de çok sıcak karşılandığına değinen Ali Koç, “Tek yurtdışı ziyaretimi, seçim kampanyası boyunca Köln'e gerçekleştirdim. Orada da birçok dernek gelmişti duygulanmıştım” dedi.

“Kampanya başlatacağız”

Geniş çaplı bir kampanya yapacaklarını vurgulayan Koç, “Biz bu kampanyayı niye yapıyoruz? Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Biz göreve geldiğimizde 600 milyon Euro'nun üzerinde borç, gelir gelmez hacizler, bütün gelirlerimiz temliklenmişti, sadece bu sene için değil, önümüzdeki 2-3 sene için. Geldiğimiz kaynaklarla önümüzdeki 4 ayın maaşlarını, borçlarını, alacak-vereceklerini ödeyecek imkanlarımız verilmişti. Ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ağır bir borç yükü ve maliyetli bir faiz vardı'' dedi.

“3 yıllık gelirlerimiz harcanmıştı”

Ürettikleri ekonominin ve kulübe getirdikleri sıcak paranın bankalara gittiğini dile getiren Başkan Koç, “Kulübümüzün önümüzdeki 3 yıllık geliri daha evvelden harcanmıştı. Örnek vermek gerekirse, stadımızın ismini 10 yıllığına sattık fakat 10 yılda alınması gereken 90 milyon ilk senesinden alınıp harcanmıştı” ifadelerini kullandı.

“UEFA'dan ceza ile karşı karşıyayız”

Kulübü devir aldıklarında tahminlerinden de kötü bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Ali Koç, “Gelecek gelirlerin neredeyse yüzde yüzü kasamıza girmeden bankalara gidiyordu. Bu şartların içerisinde kulübü çevirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar bugünlere geldik. UEFA ile 3 yıllık anlaşma yaptık, bu Mayıs ayında bitiyor. 3 yıl gelir gider tablosunda eksi 30 milyon Euro yapma hakkımız var. Bugün itibarı ile eksi 90 milyondayız. Yani Mayıs ayına kadar 60 milyon Euro kar yapmamız lazım ki böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almayla karşı karşıyayız'” açıklamasında bulundu.

"Transfer yasağı tehlikesi var"

Bu zorlukları hep beraber aşabileceklerini söyleyen sarı-lacivertlilerin başkanı, “Bizim kulübe koyduğumuz sermaye ve 18 bin hissedarın katılımıyla koyduğumuz sermayenin bir kısmı UEFA tarafından gelir olarak kaydedilme imkanı var. Tabii bu da yetmiyor. Binlerce taraftarımızın katılacağı kampanya muvaffak olduğu takdirde, beklediğimiz hedefe ulaştığımız takdirde, biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Finansal Fair-Play beklentilerini yerine getirme şansımız var. Bu Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir takım kurmasını sağlayacak, transfer zamanında manevra alanını arttırabilmesi ve şampiyonluğa yürüyecek daha iyi bir kadro kurmasına imkan sağlayacak. FFP konusunda bunu aşamazsak sadece ve sadece sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Hatta bir adım daha öteye gideyim, transfer yasağına kadar iş gidebilir” diye konuştu.

Baloda Türkiye Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Köln Fenerbahçe Derneği Başkanı Yakup Işıklar ve Köln Belediye Başkanı Elfi Scho-Antwerpes da birer konuşma yaptı. Etkinlik verilen konserlerin ardından sona erdi.

Sinan Karamurat

