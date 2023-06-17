Ali Koç: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın"

Fenerbahçe 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılırken, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Kıvamında bir genel kurul olmadığını söyleyen Ali Koç, “Kıvamında mali genel kurul oldu diyemeyiz. Bazı şeylerin yansıması iyi oldu diyebiliriz. Gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen bunun için gelen saatlerce bekleyen insanlar arasına başkaları karıştı. Burada 3 ayrı yere serpiştirilen insanlar bir avuç insan. Bir avuç insan toplumu etkileyebiliyor. Üstüne alınanlar varsa yanlış ifade ettiğim için özür diliyorum. Sizlerin görüşleri bizim için baş tacıdır” şeklinde konuştu.

“En kısa sürede adaylar adaylığını açıklasın”

Seçim için adaylıkların en kısa sürede açıklanmasını istediğini söylen Ali Koç şu ifadelere yer verdi:

“İnşallah aldığımız son kupa şeytanın bacağını kırdığımız son kupa olur. Bir habercisi olur. Camiamızın gidişatı gidişat değil. Birbirimizin silkelenmesi, toparlanması lazım. Yıllardır devam eden bir unsur var. Değinmedim ama ‘Ali Koç bir virüs soktu' diyorlar. Ben adaylığımı açıkladığım için millet maça gitmemiş. Benim için hakaret budur. En kısa sürede adaylar adaylığını açıklasın. El ele kol kola seçime gidelim. Bütün camialara demokrasi dersi verelim. En sağlıklı seçim nasıl yapılacağını Fenerbahçe'nin ne kadar yararlandığını dünyaya gösterelim. Bunu yaparken de futboldaki başarı için kenetlenmemiz gerektiğini söylüyorum.”

“Aklıselim eleştirilerden faydalanacağımızdan şüpheniz olmasın”

Yapılan mantıklı eleştirilerden faydalanacaklarını belirten Koç açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Hocaya sorup transfer yapıyorsun kızıyorlar sormadan yapıyorsun kızıyorlar. Kent transferi yapıyoruz hocaya niye sormadın diyorlar. Ben de sizin yerinizde olsam benzer endişeleri paylaşırdım. Çok aklıselim eleştiriler oldu bunlardan faydalanacağımızdan şüpheniz olmasın.”

Bora Akyol - Yunus Kılıç - Samet Yalçın



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