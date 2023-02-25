Ali Koç: 'Binlerce ailenin barınma sorununu çözmeye fayda sağlayacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları Ülker Stadı'nda bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarını Ülker Stadı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, “İnşallah bu kıyamet seviyesindeki afetten sonra ülkemizde gördüğümüz dayanışma ruhu birlik beraberlik aynı zamanda da futbolda gördüğümüz bu anlayışın kalıcı olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tüm başkanlarımıza davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Birkaç başkanımız daha yolda toplam 11 kulüp burada olacağız. İnşallah yarın akşam da Ahmet Nur Çebi Başkanımızın davetine icabet edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Binlerce ailenin barınma sorununu çözmeye fayda sağlayacağız”

Başkan Koç, deprem bölgesinde yaraları sarmanın çok uzun süreceğini belirterek, "Futbolun dokunduğu dünyaya baktığımız zaman, bizim ayak izimizin çok geniş olduğunu düşündüğümüz zaman, bizim en büyük sorumluluğumuz depremle ilgili hassasiyetimiz dayanışma ruhunu birlik beraberliği yardım severliği daha canlı tutmak için, bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Bu bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş liderliğinde tasarladığı yardım kampanyasını 1 Mart'ta başlatacağız. Hazirana kadar devam edeceğiz. İnşallah binlerce ailenin barınma sorununu çözmeye fayda sağlayacağız. Çünkü şu an en acil gerektiren konu barınma konusu. Çadır, konteyner olsun, kalıcı konutlar olsun. Zaten çok büyük travma yaşayan depremzedeleri hiç olmazsa kısa zamanda barınma ihtiyaçlarını bir nebze olsun çorbada tuzumuz olması bizim vazifemizdir. Bizler de futbol ailesi olarak hem yurt içi hem yurt dışı dayanışma ruhuyla çarşamba günkü kampanyamızı başlatacağız. Sizlerin de maksimum desteğini tüm futbol paydaşlarının desteğini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: “Milletimizin her an yanında olacağımızı camiam adına beyan ediyorum”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Ali Koç'un davetine teşekkür ederek, “Trabzonspor Başkanımızın başlattığı bu ortamı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. TFF Başkanımızın ve diğer başkanlarımızın hepsinin birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza olacağı bu kampanyada devletimizin milletimizin her an gerektiği gibi yanında olacağımızın camiam adına beyan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: "Birlik ve beraberlik içinde hareket etme günü"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise birlik beraberlik içinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bizler spor kulüpleri gücümüzü camialarımızdan alan kulüpleriz. Doğrudur, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarıyız. Neredeyse ülke nüfusunun yüzde 80, 90'a yakını futbolsever, futbola gönül vermiş insanlardan oluşuyor. Aldığımız gücü de gerektiği şekilde kullanma zorunluluğumuz var. Bugün birlik ve beraberlik içinde hareket etme günü. O gün bugün. Dolayısıyla devletimizin başlattığı milletimizle birlikte felaketin yaralarını el birliğiyle ve ülkemizin, milletimizin menfaatleri doğrultusunda sarma sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu da layığı ile yerine getirmek için federasyonumuzla var gücümüzle çalışmaktayız. Hedefimiz on bin, yüz bin, binlerce ailenin barınma sorununu çözmek. İnşallah bu hedefimizi birlikte yakalarız” değerlendirmesini yaptı.

Bora Akyol - Oğuzhan Ort



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