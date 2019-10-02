Ali Koç: 'Derbideki mücadeleden dolayı mutluyum'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Koç, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile oynadıkları derbi mücadelesinde takımın gösterdiği mücadeleden mutlu olduğunun altını çizerek, "Sezonun ilk 6 haftasındaki zorlu fikstüre rağmen Futbol Takımımız, hocamız Ersun Yanal liderliğinde Süper Lige başarılı bir başlangıç yapmıştır. Puan durumundan ziyade şu aşamada bizleri en çok sevindiren ve umut vadeden unsur ise bu dönemde yakalamış olduğumuz istatistik, takımımızın savaşma ruhu, kazanma arzusu ve takımdaki birlik beraberlik havasıdır. Geçtiğimiz hafta sonu ezeli rakibimiz Galatasaray ile oynadığımız derbi karşılaşmasında takımımızın ortaya koyduğu mücadele hepimizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Tek üzüntümüz derbiden 3 puan alamamak"

Başkan Koç, Galatasaray maçından 3 puan alamadıkları için üzüntülü olduklarını vurgulayarak, “Takımımızın gösterdiği hırs, azim ve 90 dakika boyunca sahada görmek istediğimiz Fenerbahçe'nin her geçen gün daha da oturan bir sistemle var olması, camiamızı gün geçtikçe daha da kenetliyor, 29. şampiyonluğumuza olan inancımızı kuvvetlendiriyor. Futbolcularımız hafta boyunca derbiye dair çalışmalarını gerçekleştirirken tek düşünceleri 3 puan ile evimize dönmekti. Tek üzüntümüz, bu azimli ve mücadeleci futboldan ve hafta boyu yapılan tüm çalışmalardan sonra derbiden galibiyetle ayrılamamak oldu” açıklamasını yaptı.

3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe kumpas davasının en kısa sürede karara bağlanmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ali Koç, “Fenerbahçe'mize kurulan kumpasın sadece ilintili davalarda değil Türkiye'yi yakinen ilgilendiren diğer davalarda da açıkça beyan edildiği bir ortamda, Yargıtay'da beklenen dava dosyamızın bir an önce sonuçlanmasını; Fenerbahçe kumpas davasının da aynı şekilde, mümkün olan en kısa sürede karara bağlanmasını ivedilikle bekliyoruz" diye konuştu.