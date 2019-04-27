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Ali Koç: 'Ersun Yanal'ın sözlerini tasvip etmiyorum'

Ali Koç: 'Ersun Yanal'ın sözlerini tasvip etmiyorum'
Ali Koç: 'Ersun Yanal'ın sözlerini tasvip etmiyorum'

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın 'Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olduk' açıklamalarını tasvip etmediği, duyunca da şaşırdığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç konuşmacılardan sonra bir kez daha kürsüye çıktı. Havuz konusunda yaşanan sıkıntıları dile getiren üyelere cevap veren Koç, “Tebrikler size. 10 liradan 15 lira olsun, olmasın diye tartışıyorsunuz. Bazen şaşırıyorum sizin davranışlarınıza.

Fenerbahçe için elimizi taşın altına sokmamız lazım. Oraları siz kullanıyorsunuzdur. Sizin hakkınızdır karar vermek. Bize gelen şikayetlerden bir tanesi o kadar çok insan alınıyor ki alınacak yer yok. Hafta sonu misafir alınmasın kararı radikal bir fark” dedi.
Başkan Koç ayrıca 500 bin TL bağışlayan Galatasaraylı kişinin İnan Kıraç olmadığını açıkladı.

“Ersun Yanal'ın sözlerini tasvip etmiyorum”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında yaptığı 'Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olduk' açıklaması hakkında konuşan Koç, “Eleştirinize aynen katılıyorum. Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Duyunca şaşırdım, bizi sadece biz ilgilendir” ifadelerini kullandı.
Stadın isminin değişmesi hakkında sorulan soruya cevap veren Koç, “Fenerbahçe Stadı'nın ismi değişmeli. Beni tanırsanız bundan daha fazla isteyeceğim bir şey yok. Stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması bana uyar” diye ifade etti.  

Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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