Ali Koç: 'Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilirler'

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi. Göreve geldiği dönemde yönetim kurulunda yer alan ve yeni göreve gelen arkadaşlarına teşekkür eden Ali Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün saat 17.00 itibarıyla çok şükür olağan genel kurulunu tamamladık. Alacak çok mesaj var. Fenerbahçe'nin nasıl farklı bir camia olduğunu, bu kulübün gerçek sahibinin kongre üyelerinin olduğunu ve camialarına nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm ülkeye gösterdiniz. Bundan dolayı tüm üyelerimize, taraftarlarımıza en küçüğünden en büyüğüne, tüm çubuklu sevdalılarına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilirler”

Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyelerinin duruşuna değinen Başkan Koç, "Son birkaç günde yaşananlardan sonra bugün burada sergilemiş olduğunuz duruş, göstermiş olduğunuz hassasiyet, vermiş olduğunuz reaksiyon camiamızın birlik ve beraberliği açısından beni ve arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırdı. Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok iyi bilirler. Bu genel kurulda da o mesajlardan birini en net şekilde verdiniz. Tek adaylı bir seçimdi. Haziran ayına yaz ilk defa bugün uğradı, en sıcak günü. Salgın şartları hala mevcut. Üniversite imtihanları var. Pek çok kongremizde burada sabahları çabuk çabuk foto çektirdik. Okullar kapanmış, pek çok insan şehir dışına çıkmış. Buna rağmen yoğun bir katılımda kongreyi sahiplenen kongre üyelerimizle birlikte Fenerbahçe'nin yeni dönemini hep beraber başlatıyoruz. Rakamları sayın başkan sizlerle paylaştı. Bu saydığım şartlara göre bu rakamların çok çok iyi olduğu söyleniyor. Bilhassa son dakika dahi olsa işini gücünü dahi bırakıp 1-2 günlüğüne hatta birkaç saat için stadımıza gelip oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Bugün sanki kiminle konuştuysam şehir dışından gelenlerdi. Kiminle fotoğraf çektirdiysem şehir dışından. Şanlıurfa'dan Malatya'dan Kırklareli'den İzmir'den gelenler var sadece o değil, bugün bir kongre üyemiz İsveç'ten sabah indi ve 4 saat İstanbul'da kaldı, oyunu verip gitti. Dün gece saat 23.00'de Kalamış'ta Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Avrupa'daki derneklerin temsilcileri vardı. Sordum tatil için mi geldiniz diye ‘hayır, daha tatile çok var. Pazar, pazartesi döneceğiz' dediler. Bu bana göre bu camianın farkını özelliğini fazlasıyla gösteriyor. Gerektiği zaman kongre üyeleri bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını başkanlarına nasıl sahip çıkacaklarını bugün de fazlasıyla gösterdiler” ifadelerini kullandı.

“Kadromuz yüzde 70 hazır durumda, bazı dokunuşlara ihtiyacı var”

Bugünden sonra, sen, ben, o demeden sadece biz dedikleri, sadece Fenerbahçe'nin çıkarlarına hizmet ettikleri yeni bir dönem olmasını temenni eden Ali Koç, “Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz gurur duyulası yarınlarımız için yan yana omuz omuza olacağız. Yarın çok geç biz bugün bu başlangıcı burada hep beraber yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi belki her zamandan daha fazla yapacak çok işimiz var. Fenerbahçe için üstlenecek pek çok sorumluluğumuz var. Bu camianın desteğinin taraftarının güveninin sorumluluğu çok çok büyük. Bunun bilincinde olduğumuz konusunda neler yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sevgiye, bu güvene, bu inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekirse durmadan, yorulmadan, usanmadan çalışacağımıza sizlere temenni ediyorum. Beklentilerinizin farkındayız, mahcubiyetimizi geçen dönem için özellikle futbol olarak size de ifade ettim. Bu bizim için yen dönem için en büyük motivasyon ve itici güç. Bu konuda içiniz rahat olsun. Fenerbahçe bir spor kulübüdür. Binlerce sporcusu, milyonlarca taraftarı ile tek vücut kocaman ailedir. Spor kulübü olduğu kadar da tarihi bu ülkenin bu Cumhuriyetin sorumluluğunun birincinde sadece çubuklunun başarısı için değil ülkesi içinde nasıl bir mücadele verdiğinin örneği tarihin her aşamasında mevcuttur. Şimdi sizlerden aldığımız yetkiyle yepyeni bir döneme yelken açıyoruz. Bu yeni dönemde, önümüzdeki sezon başlamak üzere sporun rengini sarı-lacivert olmasını hedefliyoruz. Geride kalan 3 yılda doğrusu ve yanlışıyla deneyimler kazandık. Biliyorum ne yaparsak yapalım futbolda başarı olmadığı takdirde diğerleri göz ardı ediliyor gölgede kalıyor. Bana göre futbolda her yıl her sezon belli bir aşama kaydettik belli bir tecrübe kazandık, belli yanlışlardan arındık belli doğruları daha fazla yaptık. Kadromuz yüzde 70 hazır durumda. Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Sadece kadronun hazır olması değil, kadro kalitesi, Samandıra'da birbiriyle Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğinin iyi bilindiği o çok özlediğimiz ruhu tekrar canlandıracak ortam olmazsa olmazımızdır. Bazen kadronuzda eksiklikler olur. O sezon rakiplerinize göre en iyi kadroya da sahip olmayabilirsiniz. Ancak tüm eksiklerinize rağmen iyi bir aile ortamının olması, iyi bir takım ruhunun tesis edilmesi, kısacası inanmışlığın bir çok eksiğin üstünü örttüğünü çok kez yaşadık. Bizim yegane arzumuz bu sinerjileri ortaya çıkarmak, yek vücut olarak hedefe kitlenmek. Bu sezon ve önümüzdeki yıllarda hep beraber bu ortamı sağladığımızda göreceksiniz ki hem başarılı olacağız hem de başarı daha kolay gelecek. Futbolcularımızın en itici güçlerinden biri her zaman taraftarlar oldu. Ama bu sene önümüzdeki sezon ve Allah'ın izniyle pandemi kısıtlamalarının bir kısmını geride bırakarak bu tribünlerde tekrar çubukluya destek olacağız, moral vereceğiz, geride kaldıklarında öne geçmek için ihtiyacı olan enerji aktaracağız. Ama bu sezon özelinde de camianın bir ve bütün olması o ruha ulaşmak için en büyük örnek temsil edecek. Bu camianın sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz önce taraftarımız tek vücut ve takım halinde hareket edecekler. Yıllardır bu konuda bizim dönemde dahil statlarımız tıklım tıklım dolmuş olmasına rağmen istediğimiz sinerjiyi yakalayamadığımızı söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

“Altyapımızın, A takımla çalışacağı modern bir tesis yapacağız”

Fenerbahçe'ye yapılacak olan yatırımlara değinen Koç, “Ben sizlere yatırım konusunda tek bir şey vadetmiştim 3 sene evvel. O vaatler bugün çok çok daha geçerli ve hazırlıklı. O da altyapımızın ve futbol şubemizin yeni bir tesise taşınmasıydı. Bunun için başvuru yaptık. 130 dönümlük araziye ihtiyacımız var oraya başvurduk. Altyapımızın, A takımla birlikte çalışacağı modern örnek teşkil edecek bir akademi kurma sözü vermiştim. Nasıl bu içinde bulunduğumuz stat Türkiye Cumhuriyeti'ne ye örnek teşkil ettiyse bu öyle bir akademi olacak ki sadece Türkiye'de değil yurtdışındaki kulüplere de örnek temsil edecek ve emsal olacak. Bunun için bazı şeyler gerekli. Mimari dizayn çalışmaları hazır. Kaynak hazır en azından 7 milyon Euro'su hazır. Daha fazla gerekiyorsa ben şahsen temin edeceğim. Biliyorum Fenerbahçeliler destek olacaktır ama diyelim 7milyon Euro yetmedi bunun üzerine de koyacak imkan var. Buraya kazmayı vurduğumuz andan 1 sene sonra yani devletimiz yaptığımız başvuruyu onayladığı takdirde önümüzdeki sezona yetişmemesi için hiçbir sebep yok. Buradan devlet yetkililerimize bir kez daha sesleniyor ve rica ediyorum. Lütfen bu işlemleri hızlandıralım. Samandıra'ya 3-5 dakikalık mesafede olan bu araziyi en kısa zamanda tesis etmemiz için camiam adına ricada bulunuyor. Bunu yaptığımız zaman bu sefer Dereağzı Tesislerimizde sporcu fabrikası olacak. Futbol dışındaki tüm branşlarımız şuan sıkışık ortamından çıkıp daha modern daha sporcu yetiştirmeye elverişli bize yakışır tesis olacaktır. Bunların dışında orada arazi burada inşaat öyle bir şey yok. Bizim ihtiyacımız olan akademi. Akademi çıkınca Dereağzı yeniden olimpik şubelere kurgulanması” ifadelerine yer verdi.

"Fenerbahçe bir ruhtur, bizler bu ruhun parçası olduğumuz için şanslıyız"

3 yılda görev yaptığı tüm yönetim kurularına teşekkür eden Koç, "Medya mensuplarına da sabahtan beri güneşin altında camiamızı en iyi şekilde aktarmış oldukları durum için teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin ne kadar renkli bir camia olduğunu sizler de yaşadınız. Fenerbahçe bir ruhtur, bizler bu ruhun parçası olduğumuz için şanslıyız. Artık Fenerbahçe'yi özellikle futbolda hak ettiği yere getireceğiz. Hep beraber inşallah seneye bu zaman hala Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kutladığımız Haziran ayı içerisinde olacağız. Vazgeçmek yok güzel günler yolda” diye konuştu.

