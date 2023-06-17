Ali Koç: 'Futbolda ne deseniz hakkınız var ama mali konularda bir şey söylemeyin'

Fenerbahçe 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılırken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Eski Başkan Aziz Yıldırım ile mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen Ali Koç, "Kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bizleri aşağıya çekmeye çalışmayın Sayın Aziz Yıldırım. Sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Ben size saygıda, sevgide kusur edeceğimi sanmazdım. Saygıda yine etmem. Ben sizi böyle tanımıyordum, çok değişmişsiniz. Kulübe hizmetler için sizden Allah razı olsun çok uğraştınız ama son 5-6 sene işin şirazesi kaydı. Bize hep öğretmediniz mi? Muhaliflere kızmadınız mı? 'Bir şey söyleyecekseniz kürsüde söyleyin' demediniz mi? 'Mertçe yüreğiniz burada konuşun' demediniz mi? Bu sadece size mi geçerli değil siz niye buraya gelmiyorsunuz? Bize yol göstermiyorsunuz. Siz bizim neden elimizden tutmuyorsunuz? Niye Nihat Özdemir gibilere ses çıkartmıyorsunuz? 'Genel kurula geleceğim' dediniz, gelemediniz. Gelmediniz demiyorum gelemediniz. Abdullah Kiğılı'yı mazeret göstererek gelmediniz. Abdullah Bey çıktı bunun doğru olmadığını söyledi" şeklinde konuştu.

"Siz, sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladınız"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a çok kez farklı yollardan ulaşmaya çalıştığını fakat ulaşamadığını dile getirerek, "Size bazı şeyleri sormanın vakti geldi. Bu camianın bekasının bekçisi koruyucusu akil insanı yol göstereni meleği hatta Fenerbahçe'nin ta kendisi artık sizinle yüz yüze gelemiyoruz arada bir balıkçıda yollarımız kesişiyor. Siz sizin gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladınız. 'Bu kürsüde konuşulsun' deyip kendiniz gelmediniz. Dün bize haber geldi, eski bir yöneticiniz bize yakın birine sizin geleceğinizi söyledi, niye gelmediniz. Durası düzayak, size ihtiyacımız var. Çok kez size mektup yazdım. Mektupları açmadan geri yolladınız, telefon mesajlarına dönmediniz. Biz size saygısızlık mı yaptık? Arkadaşları bir şey diyorlar, ben şöyle yapmışım, ben bunu her gün yapıyorum. Benim pantolonlarım böyle, benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Söz konusu bile olamaz. Ona takmışlar. Bu kadar mı seviyemiz düştü ya. Küçümsüyorsunuz sayın başkan. Fenerbahçe'ye sponsor olanı değil, bir forma alanı sırtımızda taşırız. Riyakarlık yapıyorsunuz sayın başkan. Niye hamle yapmadınız niye olmamış gibi davrandınız ben 4 yıldır bir şey söylüyorum. Yöneticiler kulübe kasa kolaylığı yapar, kulüp yöneticilere değil diyorum" açıklamasında bulundu.

"Futbolda ne deseniz hakkınız var ama mali çıkarları koruma konusunda bir şey söylemeyin"

Sarı-lacivertli kulübün mali çıkarlarını koruma konusunda eleştiri kabul etmeyeceğini vurgulayan Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti: "Bir firma 8,6 milyon vermiş kulübe 106 gün sonra 9,6 milyon geri almış. Yıllık faize vurunca dolar üzerinden yüzde 40'a geliyor. Aradım sahibini, 'Bu ne dedim?' Teknoloji firması mı tefeci mi anlamadım. 'Bize üniversite kuracağız dediler verdik, futbolculara verildiğini duyunca geri aldık' dedi. Biz sportif başarısız olabiliriz, futbolda ne deseniz hakkınız var ama bu kulübün mali çıkarlarını koruma konusunda lütfen bir şey söylemeyin. Düşün yakamızdan."

"Fenerbahçe'ye sahip çıkmak Ali Koç'a sahip çıkmak değildir"

Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a seslenerek, "Biz hayali düşman oluşturmuyoruz. Siz benim Fenerbahçe'ye 20 senesini vermiş başkanımsınız. Böyle kalacaksınız ama sizden başka da Fenerbahçe başkanı olabilir. İstediğimiz gibi gitmedi işler. Biz böyle olsun ister miydik. Gelişimize bakın, geldiğimiz duruma bakın. Her şeyi sorgulayabilirsiniz ama niyetimizi sorgulayamazsınız. Fenerbahçe'ye sahip çıkmak Ali Koç'a sahip çıkmak değildir" ifadelerini kullandı.

Bora Akyol - Yunus Kılıç - Samet Yalçın

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