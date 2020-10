Ali Koç: 'İyi ki beklemiş ve sabretmişiz'

Fenerbahçe'de sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Erol Bulut'un tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Erol Bulut, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bulut için gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir mohikanı daha tanıtmak istediğini ifade ederek, “İkisinin de Trabzonlu olması tesadüf olabilir. Hocamı ben Emre'ye nispeten daha az tanıyorum. Muhabbetimiz, oturmuşluğumuz bu kadar olmamıştı. Başka takımlarda da hocalar değişiyor, başarısız transferler oluyor ama söz konusu biz olunca hemen olumsuz işleniyor. Ersun Hoca ile yolu ayırdıktan sonra pandemi süreciydi. Koskoca Fenerbahçe bu kadar zamanda bir tane mi hoca bulamıyor demişlerdi. Yapacağımız tercihin doğru bir tercih olması gerekiyordu.

Hayalim görev sürecinde aynı hocayla devam etmekti ama olmadı. Bu sefer olsun diye çok düşündük. O dönem Emre ile istişare ettik. Emre yanına bir futbol aklı olan, aklına güvendiği, bir süredir incelediği, futbol oynatma sistemini istediği bir hoca bulmuştu. O kişi olmamıştı ama aynı profili görecek Tahir Hoca'yla konuşuldu. Tahir Hoca elini taşın altına koydu. Onun için kolay değildi ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Dolayısıyla o günlere dönersek Fenerbahçe'nin hala 3. ve 2. olma imkanı vardı. Rakipler çok puan kaybetti. Biz orta şeker geçirdik bu dönemi. Bu dönemi geçirirken biz de hayal ediyorduk bir hocamız olsun ve bu 8 haftayı takımı tanımakla geçirsin, kimse bu hocadan hesap da kurmaz sonuçta dedik. Bu takımı tanısın ve önümüzdeki yıl yapılanmamızı daha da iyi yapabilsin istedik. Hayalimiz buydu. Pek çok hocayla görüştük. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol Hoca'ydı.

Basında telaffuz edilen birkaç isim vardı; doğruydu, bazı isimlerin alakası yoktu. 2. senenin sonunda bunlara alıştım. İlgisi olmayan gerek futbolcu ve hocalar medyanın desteğiyle köpürtülüyor. Bir müddet sonunda bakıyorsunuz ben Fenerbahçe'yi kabul etmedim haberleri oluyor. Görüştüğümüz hocalar 4 kişiydi. Bu arada Erol hoca dolu dizgin Alanyaspor ile başarılı sonuçlara imza atıyordu ve kupa finaline gidiyordu. Emre ile istişare ettik. Ben Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu aradım. Hocanızla ilgileniyoruz, görüşmek istiyoruz, karar vermemiz lazım müsaadenle görüşebilir miyiz dedim. O da 'Görüşmemenizi tercih ederim' dedi. Çünkü odaklandığı, konsantre olduğu şeyler vardı hocanın. Biz de bunu anlayışla karşıladık. Sonra enteresan birkaç gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi destek aldığım danıştığım bir yerden eldeki ve daldaki hocalarımızı analiz ettirdik. Hiç istemeden bu çalışmalardan haberdar olmadan yapay zeka kullanılarak sadece istatistikler ve rakamlar üzerinden bizimle ismi geçen hocaların incelemesini yapan bir ekip geldi. Onlar bize bir şeyler sundular.

Yurt dışından gelen rapora baktığımız zaman hocamızın oynattığı futbol ve onunla beraber arkasından gelen istatistikler yapay zeka çalışmasında açık ara önde çıkıyordu. Hala saha dışı hocam nasıldır nedir bilmiyorduk tabii o zaman. Bu bildirimlerden çok etkilendik ve bekleme kararı aldık, iyi ki beklemişiz. Hocamla son 2-3 ayda bayağı mesaimiz oldu. Hem çalıştı, top oynadık, yemek yedik. Hoca ile Emre'nin muhabbetlerini görme imkanım oldu. İkisi de geldiği şehir itibariyle ters adamlar olabilirler. Bunlar birbirine ters düşerse ne olacak dedik. Her şeyi açık eldivensiz yaptık. İnanıyorum ki çok ama çok iyi bir noktadayız. Kulübün özünden gelen, formasını giymiş öz evladı iki kişiyi beraber futbolu götürüyor. Hocamız 3. Takımını çalıştırıyor ama her takımda üstüne koydu.

Benim inancım bence kariyerinin zirvesine Fenerbahçe'de ulaşacak ve inşallah biz olalım olmayalım yıllar boyu bu camiaya hizmet edecek. O da çalıştıkça üstüne koyacaktır. İki tarafın birbirini istediği ve hayallerinin uyuştuğu bir ortam gördük. Arkadaşlarım arasında bazen bana sorgu sual derler çok soru soruyorum diye. Hocama tüm soruları sordum ve hocanın cevapları, yaklaşımı açık olması, gerektiğinde yumruğunu masaya koyup burada benim dediğim olur demesi şahsımla çok uyuştu. Bünyemize katıldı ve aynı Emre'de olduğu gibi son derece kolay bir anlaşma süreci yaşadık. Hocamı başkaları istiyordu. Biraz geç kalsak belki hocam da daldaki kuş olarak kalacaktı. Söz konusu Fenerbahçe olunca çok fazla düşünmek zorunda kalmadı. Bu forma ile şampiyonluğu yaşayan hocamız inşallah bu formayla nice şampiyonluklar tadacaktır” dedi.

“Biz ekip olarak Samandıra'da arzu edilen atmosferi oluşturmazsak başarı gelmez”

Şampiyon Fenerbahçe haberleriyle alakalı konuşan Koç, “Yönetim yapacağını yaptı, Emre yapacağını yaptığı gibi söylemler var. Hoca üzerinde olumsuz şeyler üretiliyor. Kesinlikle öyle bir ortam yok. Bu bir ekip çalışması. Sadece transferlerle şampiyon olunmuyor. Takım olmamız lazım. Hocam istediği kadar takımı iyi yönetsin, biz maaşları ödeyemezsek olumsuz. Biz ekip olarak Samandıra'da arzu edilen atmosferi oluşturamazsak başarı gelemez. Başarı varsa ekibin, başarısızlık varsa başkan ve yönetimindir. Başarının geleceğine gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“İyi ki beklenmiş ve sabretmişiz”

Erol Bulut'un buraya gelirken kendi ekibini getirdiğini anlatan Ali Koç, “Kendi ekibinde kaleci antrenörü, iletişimci, performans hocası var. Pantelis var mesela kendine has biri. Çok merak ettiğim konulardan biri bizim ekiple hocanın ekibi nasıl kaynaşacaktı. Benim kurmak istediğim sistemde kurumsal bir hafızası olmalıydı. Şu ana kadar en mutlu olduğum unsurlardan biri de hocamızın ekibiyle kendi ekibimizin olumlu bir şekilde uyum sağladığı. Gerek idmanlar olsun, duran toplar olsun, performans çalışmaları olsun iyi oldu. Hafif geliyordu bazen idmanlar artık futbolcuların pestili çıkıyor.

Hoca kendine has biri. Bakmayın böyle yumuşak göründüğünde. İnandığı konuda benim dediğim olacak diyecek hocadır. 3 tane karakteri kuvvetli bir insan yan yana oturuyor. Önemli olan bu 3 insanın birbirini tamamlaması. Bu takımın hocası, sportif direktörü ve idari menajerinin harmanı içinde çalışmaları, yek vücut olmaları bizi başarıya götürecek en önemli faktördür. Alternatifli ve derin bir kadro bu takvimde çok önemli ama herkesin her an oynayabileceğine inanması lazım. Hocada her maçta herkesi oynatamayacaksa iletişim tarafı çok önemli. Kulübeyle saha arasında müthiş bir rekabet olması. Son 2 yıldır bunları tam oluşturamamıştık. O yönde de çok önemli adımlar attık. Hocama hoş geldin diyorum. Çok mutluyum bir parçamız olduğundan. İyi ki beklemiş ve sabretmişiz. Hep beraber senin liderliğinde sezon sonu güzellikler yaşayalım” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Güven Mert Ercan