Ali Koç: 'O arkadaş bir daha bizim stadyumumuza giremez'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık'ın kararları büyük tepki çekmişti. Bu tepkilerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet bugün Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasına gitti. Yapılan görüşme sonrası Başkan Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, “Yarın Yüksek Divan Kurulumuz var. Orada en kapsamlı açıklamaları yapacağız. Malumunuz dün geceki olanlar. Bu bağlamda buraya geldik. Nelerden, niçin rahatsızlık duyduğumuzu ifade ettik. Aslında Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar, dün Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar Türk hakemlik müessesenin iflasının belgesidir. Bunu artık tartışacak bir konu yoktur. Federasyonun da çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Akıl akıldan üstündür. Herkes dün yaşananları gördü" diye konuştu.

"Eski MHK giderayak bir bombayı bırakmıştır

Türk hakemleriyle bu sezonun gitmeyeceğinin ortada olduğunu vurgulayan Koç, "Artık yabancı hakem denememiz lazım noktasına geldik. Şöyle bir öneriye bulunduk. Federasyonumuz Dünya Kupası arasında en azından VAR'a yabancı hakemi yapabilir miyiz konusunu irdeledi. Hatta teknolojik olarak başka ülkeden alabilir miyiz diye ona da baktılar. Ama yaptıkları temaslarda arzu ettiğimiz çözümleri çıkaramadılar. Ama şurada 15 hafta kalmışken, VAR'a yabancı hakemler gelsin. Bizim FIFA'ya giden hakemlerimiz bile doğru düzgün İngilizce konuşamıyor, bırakın diğerlerini. Ancak bizim iddiamız, orta hakemin niyeti dünkü maçta gibi olsa da, doğru bir VAR hakemliği, teknolojiyi kullanarak, Türk futbolunun en adil şekilde yönetilmesinin garantisi olur diye düşünüyoruz. Ali Balabıyık, bir daha maç alır almaz, onu bilemem. Bildiğim bir şey var ki; o arkadaş bir daha bizim stadyumumuza, biz yönetimdeyken giremez. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Kendisinin şaibeli birçok maçı var. Yeni MHK'nın ataması değildir bu, eski MHK giderayak bir bombayı bırakmıştır. İnşallah yeni MHK bu sıkıntıları giderebilecek çözümlerini bulur. Ama tekrar ediyorum. Dün gece ofsaytımsı penaltı pozisyonu da dahil olmak üzere, Türk hakemlik müessesinin iflas ettiğinin kanıtıdır. Fahiş hatalar ne hikmetse bir takımın aleyhine başka bir takımın lehine işlemektedir" açıklamasında bulundu.

"Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getirebiliyorsa biz de bunu yapabiliriz diye düşünüyorum"

VAR hakemi Koray Gençerler ile ilgili de Ali Koç, “Koray Gençerler.... Nereden hatırlayacaksınız, iki sene evvel kendi sahamızda 8 maç yenilmemiştik, lider gidiyorduk. Pelkas'ın bir golü vardı Konyaspor'a. Sonra bir yerden el diye pozisyon çıkardı, iptal etti. Bu seneye gelelim, yine Konyaspor maçı. Valencia atılmıştı biliyorsunuz. Hakemin sırtı dönüktü. Bize göre atılması için hiçbir neden yoktu ama yine Koray Gençerler

attırdı, dün yine Koray Gençerler. Acilen Türk futboluna acilen yabancı VAR hakemler getirilmeli. Bunu söylemek kolay. Federasyonunun da böyle bir çabasının olduğunu biliyorum. Yunanistan, Suudi Arabistan yabancı hakem getirebiliyorsa biz de bunu yapabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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