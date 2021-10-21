İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerden Erol Bilecik, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce bugün yapılan toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Erol Bilecik'in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.