Ali Koç: “Türk futbolu kaosa sürükleniyor”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan hakem hatalarından son derece rahatsız olduklarını dile getiren Koç, “Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Konuşmuyoruz diye eleştiri alıyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Enteresan bir yaz dönemi geçirdik. Gerek limitler, gerek finansal fair play sınırları, gerekse finansal imkanlarımız çerçevesinde güzel bir yaz dönemi geçirdik. Burada Erol hocaya, Emre Belözoğlu'na, Selahattin Baki'ye, Mustafa Kemal Danabaş'a teşekkür ediyorum, gerçekleşen ve gerçekleşmeyen tüm transfer çalışmalarında gayet olumlu işler çıkardıklarını düşünüyorum. Tabi önemli olan sahadaki performans. Mümkün olduğu kadar biz polemiklerin, kavganın, tartışmaların, kısır çekişmelerin dışında kalmayı istiyoruz. Fenerbahçe ile ilgili yaşanan hakem sorunlarını kısır çekişme olarak görmüyorum. Hakemlik sorunlarını aşamamayı kısır çekişme olarak görüyorum. Sahaya, işimize odaklanmaya çalışıyoruz ama bizim dışımızda gelişen olaylar, şartlar, hadiseler bizi bu işlerin içine çekiyor. Kaptanın dediği gibi biz bu işlerin içine girmek istemiyoruz, işimize odaklanmak istiyoruz ama maalesef bu sene biraz daha erken başladı. Selahattin Baki'nin de dediği gibi Fenerbahçe'nin lehine, aleyhine verilen, rakiplerin lehine, aleyhine verilen hakem kararları, bize göre hakem hataları, bazılarını kasıtlı olarak gördüğümüz bazı gelişmeler bizi fazlasıyla endişelendiriyor. Biz belki sesimizi çıkarmıyoruz ama milyonlarca taraftarın sesini dinlerseniz, çoğunluğun düşüncesi geçerli diye bakarsak, ciddi bir sıkıntı var. Dediğim gibi bu sene erken başladı. Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık bahis sitelerine göre. Ondan sonra 7 maçımızda, 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. O maçlarda yaşadıklarımızı da hepiniz biliyorsunuz” dedi.

“Buradan soruyorum; ortada bir kriz var mı yok mu?”

Hakem hataları konusunda ortada bir sorun olduğunu ifade eden Koç, “Bu seneye dönersek, kazanıyoruz, kazandığımız maçlar dahil olmak üzere bizi rahatsız eden bir standartsızlık var, yani hakem kararlarında lehte ve aleyhte, oynadığımız bazı takımlar için de söyleyebilirim, müthiş bir standartsızlık var. VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Bu sadece Fenerbahçe'ye özel bir durum da değil. Özellikle Antalyaspor, Sivasspor ve başka bazı kulüplerimiz de ciddi bir serzeniş içindeler. O yüzden bu konuda görüş belirtmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bir hakem krizi var. Bu sezona has, bu federasyona has, bu MHK'ye has bir durum değil. Ne yazık ki Türkiye'de şu olgu yerleşmiş vaziyette. Keşke bu olguyu değiştirebilsek. O da ‘Türkiye'de şampiyonluklar sadece saha içinde kazanılmıyor' olgusu. Çoğu insan inanıyor ben inanmıyorum ama tüm futbolun paydaşları bunu devrim derecesinde adımlar atarak değiştirmeli. TFF, MHK değişiyor ama değişmeyen tek bir şey var o da kriz. Hakemlerin oluşturduğu krizler, hakemlerin üzerinden Türk futbolunun özellikle de odağında Fenerbahçe'nin olduğu krizlerden Türk futbolu kaosa sürükleniyor. Hakemlik zor meslek. Bizim bile bazen televizyondan adını koyamadığımız pozisyonlar oluyor. Zor meslek ama bu kadar kötü yönetmek daha zor. Bu kadar hata meslekten daha zor. Bunun üzerine VAR geldi. Çizgi teknolojisini konuşalım. Bugün bu teknoloji yüzde 100 karar veriyor. İnsanlar VAR'dan sıfır hata bekler kolay değil ama minimize edilmiş hata ister. İnsan olduğu yerde hata olur. Bu teknoloji iyi kullanılırsa fayda verir. Geçen sene Kayseri maçında 3 penaltımız verilmediği faulden bir gol verilip yenildiğimiz maçta bu pozisyonlar VAR'a dahi girmedi. O VAR hakemi geçen hafta Beşiktaş maçını yöneten hakem. Ana hakem Arda Kardeşler'di. O da son maçta VAR odasındaki hakemdi. İnşallah bunlar tesadüftür ama biraz sistematik geliyor bize. Hakem hatasıyla kasıttı ayırt edebiliriz. Her şey ortada şeffaf. Böyle durumlarla karşı karşıyayız. Açıklasınlar; sizin futbolcunuz hakaret etti desinler. Hakemin notunu açıklasınlar. Bu hakem ne olacak? Büyük resme bakalım. Biz de genç ve yeni hakemler istiyoruz. Hakem camiasında değişik güç odakları, değişik hesap kitapların olduğu ifade ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçek şu ki bir sıkıntı var. Geçen hafta genç bir hakem atandı cesur karar. Ama spekülasyonlardan sonra hakem maçı katletti. İki takımın da şikayetleri var. Bizden belki 1-2 oyuncu atılmalıydı. İkinci gol bize karşı faul vardı. Josef iyi bir insan ama karate literatürüne girecek bir müdahale ile sarı gördü. O pozisyona kırmızı kart vermeyecek orta hakem ve VAR'a çağırmayan hakem, hakemlik yapmamalı. Keşke hakem daha başarılı bir maç çıkarsaydı. Başka maçlara vermek için MHK'nin eli güçlenseydi. Belki kariyeri etkilendi. Bilemeyiz. Hatalar artıyor. Ben TFF Başkanına, MHK Başkanı ve arkadaşlarına sormak istiyorum; ortada bir kriz var mı yok mu” ifadelerini kullandı.

“Gelin sorunları birlikte çözelim”

Merkez Hakem Kurulu'nun acil olarak açıklama yapması gerektiğini ifade eden Koç, “Adreslemesi gereken sorunlar var mı yok mu? Ligin dörtte biri bitti. Etrafta dolaşan iddialar, dedikodular, yapılan hakem atamaları, şikayetçi takım sayıları... Evet burada bir problem var, kriz masası kuracağız denirse Fenerbahçe olarak destek veririz. Ama problem yok, her şey yolunda deniyorsa biz de yolumuzu buna göre çizeceğiz. Eski yaklaşımlarla, eski hakem kanaat önderleri ile sorunların giderilmesini beklemek hayaldir. Biz her hakem böyle demiyoruz. Ama bir sıkıntı var. MHK taktik değiştirdi, genç hakemleri kullanıyor bunu destekliyoruz ama kriz var. MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın çıkıp konuşması gerekiyor. Altta neler dönüyor, notlar nasıl veriliyor, atamalar nasıl yapılıyor daha nasıl şeffaf olur, nasıl yönetim uygularsak hakemler daha dikkatli olur, nasıl performans notum düşmez, nasıl bir daha maç alırım gibi yönetimleri düşünmesi gerek. Geçen sene atamaları sorduk, bir gözlemci var maçı seyrediyor. Bizim oturduğumuz yerden yedek kulübesi ve taç çizgisi görünmüyordu. Orada not veriyor. Bir form dolduruyor. Bilgisayardan bir rakam çıkıyor ona göre maç alıp alamayacağı belli oluyor. Ben diyorum ki iki gözlemci olsun. Bir tanesi maçlar bitince pazartesi günü kapalı odaya girsin maçları izlesin aynı formu doldursun. İki form sonucu rakamlar ortaya çıksın. Bunlar açıklansın. Bunun açıklanmaması için neden olamaz. Bu açıklanırsa her hafta ahbap-çavuş ilişkisinin önünde geçeriz. Geçen sene de bu öneriyi yaptım kabul görmedi. Devrimsel reformlar lazım. Hem şikayet ediyoruz hem de çözüm öneriyoruz. Şeffaf bir sistem olsun. Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama yanlış yapılıyor. Her hafta TFF, MHK televizyon önünde koysunlar, piyango sistemi gibi çeksinler hakemleri. Çıksın MHK desin ki Fenerbahçe'nin böyle önerisi var, bize göre şu sakıncası var, sakıncası bu desin. Bu kaotik ortam böyle gitmez. Türk futboluna yazık. Her sene geriye gidiyoruz. Keşke bu konulara biraz kafa yorsak. Süper Lig'de şampiyon olacak takım sadece saha içi değil saha dışında da etkin olacak algısını yıkalım. TFF ve MHK'ye önerim budur. Sıkıntı var mı yok mu? Var diyorsanız gelin sorunları çözelim. Yok diyorsanız onu bilelim, yolumuzu ona göre çizelim” şeklinde konuştu.

“Üzerimde yine algı yapılıyor”

Geçen seneki algıların camia üzerinde bu sene de devam ettiğini söyleyen Koç, “Saha dışı unsurların biri de algı. Geçen sene yaşadık. Zorlu algısı. Yok efendim, MHK Başkanı Ali Koç'un işçisiymiş. Ben hayatımda iki defa gördüm. Bu sene de iki algı oluşturuldu. Rıdvan Dilmen sezonu ve Fenerbahçe Şampiyon olacak algısı. Geçen sene de yaptılar. Hakemler diyor ki böyle algı var Fenerbahçe lehine bir şey çalarsam sıkıntı olur diyor. Ben bunun bir parçası olmayayım diyor hakemler. Böyle algı oluşturdular. Geçen haftanın hakeminin Yapı Kredi Bankası'nda üst düzey yönetici olduğunu söylediler. Biz sosyal medyada deli saçması diye baktık. Ben araştırdım söz konusu şirkette çalışmamış. Söz konusu hakemin çalıştığı bütün şirketleri araştırdık bizimle alakası yok. Bunu TFF'ye söyledik ya hakemi değiştirin ya da birşeyler söyleyin dedik. Cumartesi açıklama yapacaklar dediler ki, 'hakemle görüştük, açıklamaya gerek yok' dediler. Bundan sonra bir toplantıda resmi dilden dillendirildi babası Fenerbahçe'de oynamış. Malatyaspor'da oynamış. Kazanmak için her şey mubahtır yaklaşımından kaçmamız gerek. Ben centilmenmişim, yumruğumu masaya vurmuyormuşum. İyi olmak bir rekabet dezavantajı. Bunları söylediler ama federasyon ve MHK çıkıp, ‘kendinize gelin' demedi. Türk futbolunun sağlığı açısından kasıt-hatanın farkını görebilecek seviyedeyiz. Kötü oynadığımız maçlar olabilir ama kötü hakem hatalarından maçı kaybetmeyi kimse hak etmiyor. İçinde bulunduğumuz bu ortamı düzeltmek için yollar var. Lütfen MHK başkanı çıkıp açıklamalarda bulunsun. Bu böyle gitmez” ifadelerini kullandı.

“Kaynak var ama sistem ve denge yanlış”

Koç, yabancı hakem konusu içinse, “Ben Türk vatandaşı olarak ayıplarım ama ne yazık ki ihtiyaç var. 80 milyon insanın yaşadığı, futbolu bu kadar derinden yaşayan bir millet kendi içinde kaynak oluşturamıyorsak bu ayıp. Kaynak var ama sistem ve denge yanlış. Yıllanmış, marka isimlerin belki de hamleleri var” dedi.

"Topyekun bir değişim yapmalıyız"

Takım üzerinde ‘şampiyon' algısı yapıldığını ifade eden Koç, “Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı algısı yapılıyor. Hangi sezonun başında bu takım şampiyon olur dedikleri takım şampiyon oldu? Bu ilk tökezlemede Fenerbahçe'nin üzerine gelinmesi için yapılan taktikler. Neden bunlar başka takımlara olmuyor? Bu Fenerbahçe'nin kırılgan yapısı da düşünülerek ilk tökezlemede ilk sıkıntıda Fenerbahçe'nin üstüne saldırmak için üstüne gelmek için yapılan altlıklar. Şampiyon olursa bak demiştik işte. Olmazsa da bu kadar iyi kadro, bunlar beceremiyorlar. Hocası, yönetimi, başkanı böyle demek için yapılan altlıklar. Bunlar niye başka takımlara olmuyor? Çoğunlukla niye bu tip şeyleri Fenerbahçe üzerinden yaşıyoruz. Sizler de bu değer zincirinin çok önemli paydaşlarısınız. Topyekun bu değişimi yapmamız lazım. Böyle bir şey başlattılar. Taraftarlara da seslendim. Ne olur bu tuzağa düşmeyin. Bu işlere kulak vermeyin. Görüyorum ki en küçük tökezlemede hemen sosyal medyada taraftarlarımız da hassasiyetler gösteriyorlar" açıklamasında bulundu.

“Bu sene baktığım zaman işler istediğimiz gibi gidiyor”

Bu sene takımda işlerin yolunda gittiğini vurgulayan Ali Koç, "Kimin şampiyon olacağı son haftalarda belli olur. İnşallah biz ipi göğüsleyeceğiz. Hiçbir zaman iddialı konuşmadım. Büyük konuşmadım. Asarım keserim de demedim. Şampiyon olacağız demedim ama bu sene baktığım zaman işler istediğimiz gibi gidiyor. Futbol performansı olarak bakarsak; bardağı yarı dolu görürsek, puanımız iyi. İlk 3 takım 23 puanda. Daha iyi olabilirdi, olmalıydı. 15 senedir görmediğimiz bir deplasman performansı var. Süper ama iç sahada hiç beklemediğimiz neticeler alıyoruz. İç saha problemi çözmemiz lazım. En çok gol atan takımız. Müthiş ki daha golcülerimiz de tam devreye girmediler ama şampiyonluk adayları arasında en çok gol giyen takımlardan biriyiz. Derin bir kadromuz var. Derin kadromuzun kıymeti önemli, ocak ayından sonra 3-4 günde bir maç yapacağımız dönemde daha iyi anlaşılacak. Orada bize rekabet avantajı yaşatacağını ümit ediyorum. Tabii bir de covid belası var. Ondan da uzak durmamız lazım. Bunun için oyuncuların özel hayatlarından büyük fedakarlık yapmaları gerekiyor. Geneline baktığımız zaman daha iyi bir noktada olmalıydık. Umut vadeden son 20 yılın şu noktadaki şampiyonların topladığı puanlara bakarsanız umut vadeden bir noktadayız. Gol atma sıkıntımız yok. Daha az gol yemeliyiz. Bunu adreslememiz lazım. İyi oyuncularımız var. Karakter ve futbolcu kapasitesi olarak da. Hocamızdan memnunuz. Ne yapıldı? Fenerbahçe şampiyon olacak denildi, 12. hafta hocamız sorgulanmaya başladı. Bunlar klasik. Biz bunları yemiyoruz da ne yazık ki taraftarımız yiyorlar bu golleri. İlerleyen günlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hocamızdan, teknik kadromuzdan, sportif direktörümüzden, yardımcısından, idari menajerimizden hizmet veren herkesten gayet memnunuz. Aile olarak bir yumak halinde çalışıyoruz. Rekabet ediyoruz. İnşallah uzun süredir beklediğimiz şampiyonluğu sezon sonunda taraftarlarımıza armağan edebilecek bir noktaya gelebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Koç, son dönemde çıkan Mesut Özil iddialarına ise şu yanıtı verdi:

“Çok fazla transfer yapacak manevra alanımız yok, devre arasında elden oyuncu çıkarmazsak. İhtiyacımız olan noktalar var. Mesut Özil Fener Ol'dan itibaren gündeme gelen bir konu. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçeli'dir. Ekonomik şartlarla ilgili o zaman da söylemiştim, bugün de söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü, böyle ekonomik şartları kaldırabilecek konumda değil. Bizim için çok güzel bir rüya. Rüya gerçekleşirse ne ala ama gerçekleşmesi zor bir rüya.”

