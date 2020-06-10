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Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler şu şekilde:

"Fenerbahçe Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yildirim Koç'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü İdarecisi Semih Özsoy'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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