Ali Koç: "Yerli ve yabancı 3 ayrı hoca ile görüşüyoruz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"Şubat 2020'ye kadar tüm maaşlar ödenmiştir. Sözleşmelerde indirim için futbolcularla henüz bir görüşme yapmadık."

"Transferde daha fazla yerli piyasaya yöneliyoruz"

"Liglerin başlamasıyla ilgili federasyonun şimdilik yaklaşımına katılıyorum"

"Şahsen 2. ve 3. Lig'in ve Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmaması gerekiyor. Bu liglerin iptal edilmesi gerekiyor. Oynanması için bir sebep yok"

"Ligler başlayacaksa askeri kamp gibi olmalı. Başlamadan 2-3 hafta önce futbolcular bir yerde kampa alınmalı."

"Ligler oynanacaksa aynı takvime göre oynanmalı ve Türkiye Kupası da aynı takvime göre oynanmalı"