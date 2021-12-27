Ali Koç'tan önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşmasından satır başları

Ali Koç: "Geldiğimiz nokta itibariyle keşke bu süreç hiç olmasaydı diyoruz. Bu süreçten Fenerbahçe alnının akıyla çıktı ama çok da zarar gördü. Çok yıprandık"

"Bazı kesimler artık karar vermeli. Devletimizden yana mısınız, terör örgütünün yanında mısınız?"

"Cumhurbaşkanımız, içiniz rahat olsun. Fenerbahçe kendi ilkelerinden vazgeçmeden mücadelesine devam edecek. Bu süreçte sizin de göstermiş olduğunuz liderlik önemlidir"

"Bu camianın, başkan Aziz Yıldırım önderliğinde kenetlenerek bu süreçten camiasını, kulübünü ipten nasıl aldığının müthiş bir hikayesi vardır"

"Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim"

"UEFA'ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA'nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; 'UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin'. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha da sıkıntıya girersiniz"

"Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum. Bunun artık maddi ve manevi karşılığı olacak"