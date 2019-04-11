Ali Palabıyık'ın ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu önemli derbiyi ise FIFA Kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

İlk Fenerbahçe - Galatasaray maçı

Bu karşılaşma ile birlikte Ali Palabıyık kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev yapacak. Ankara bölgesi hakemi, daha önce 3 derbide görev aldı. Palabıyık 2 kez Beşiktaş - Fenerbahçe 1 kez Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde görevlendirildi.

38 yaşındaki hakem en son derbisini 23 Eylül 2017 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakada düdük çalmıştı.

Oğuzhan Ort

