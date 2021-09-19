Ali Şahin: 'Olimpiyat süreci 8-10 yıllık bir spor gelişimi gerektiriyor'

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, gerçekleştirilen 6. WT Başkanlık Kupası'nda, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Tekvando'da, Türkiye'de en büyük lisans nüfusuna sahip olduklarını belirten Şahin, ”Çok sporcumuz var her kategoride. İki hafta önce Ümitler Avrupa Şampiyonası'nı tamamladık, 110 kişiyle ikinci oldu. Alt kapasitelerde başarılı olan sporcuları Başkanlık Kupası'na soktuk. Bu Türkiye'de ikinci müsabakamız. Pandemiden sonra ikinci geniş çaplı müsabakanın Türkiye'ye alınması onların durgunluklarını aşması açısından önemli. Onların geleceğe dönük performanslarının üst düzeye çıkmasını ve ön bir antrenmandan geçmesi çok önemliydi. Bunu Türkiye'de yapmakla ülkemiz sporcularını hareketlendirdik. Bunların faydasını ilerideki tarihlerde olimpiyatlara kadar sürecek süreçte göreceğiz. Bu turnuvalardan sonrada inşallah yurt dışı turnuvalarımızda her kategoride başlayacak. Biz startı İstanbul'da verdik” ifadelerini kullandı.

”Olimpiyat süreci 8-10 yıllık bir spor gelişimi gerektiriyor”

Altyapıda kuvvetli olduklarını da dile getiren Şahin, ”Fiziği uygun, şampiyonada becerisi yüksek sporcuları tespit ediyoruz. Pandemi döneminde fazla yapamasak da önümüzdeki dönemlerde diğer yarışmalarda pekiştireceğiz, onların yolunu açacağız. Olimpiyat süreci en az 8-10 yıllık bir spor gelişimini gerektiriyor. Bizde alınan puanlarla gidildiği için çocuğun geçmişi, alacağı puanlar önemli. Biz de hemen başladık çalışmalara. Geçen yıl başladık Fransa çalışmalarına. Mevcut puanı olan sporcuları kollayacağız. Alttan gelen gençlerin de bir aciliyeti varsa çıkış yapabilecek sporcuları gözlüyoruz. Onların içinde acil puan toplama ve bizi temsil edebilirse yollarını açacağız” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın

