Ali Sürmen: 'Trabzonspor bu sezon birlikte olmanın gücünü gösterdi'

Sürmen, kurul üyelerinin de katılımıyla, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetim kurulu ile yemekte bir araya geldi. Sürmen, Trabzon basınının bu sezon göstermiş olduğu çabanın takdire şayan olduğunu söyledi. Sürmen, “Soğukta, sıcakta, yerel basının önemini bir kez daha Trabzonspor'un ve Türk futbol camiasının önüne koydunuz. Bu başarılı çalışmalarınız Trabzonspor yönetimi ile birlikte değerlendirilerek, gelecek sezon da daha sağlıklı planlamalar yapılır diye düşünüyorum” dedi.

"Bu sezonki başarı birlikteliğin gücüydü"

"Trabzonspor, bu sezon birlikte olmanın gücünü gösterdi" diyen Sürmen, "Bana göre bu sezonun manşeti de bu. Çünkü Trabzonspor hep kavgayla yıkıldı. Bu sezon da zor bir yılımıza giriyoruz. Çünkü biz şampiyonluğa oynadığımız her sezon sonunda dağılma sürecine girdik. Onun için bu sezonki başarı birlikteliğin gücüydü. Gelecek sezon da birlik beraberliğe her zamanki gibi çok ihtiyaç olacak. 'Puzzle'ın parçaları doğru' kuruldu dedik. Hiç ayırmadan basınıyla, taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla ve kurumsal temsilcilerimiz ile hep birlikte başarıldı. Bir parça eksik kalsa başaramayabilirdik" ifadelerini kullandı.

“100. yılda herkes kupayı almak isteyecek"

Gelecek sezonun sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için de çok zor bir sezon olacağını anlatan Sürmen, şöyle devam etti:

"Bunun birinci sebebi, spor yasası çıktı. Spor yasasının yönetmelikleri çıkacak. Kulüpler bunun uygulamasında biraz zorlanacaklar. Çünkü alıştıkları bir rahatlık var. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla bütün kulüplerde spor yasası yokmuş gibi davranılıyor. Ama var olan bir yasa var. O nedenle kulüpler tarafından o yön biraz sıkıntılı geçecek. Ancak asıl önemlisi önümüzdeki yıl hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılı. O kupayı herkes almak isteyecek. Biz her zamanki gibi hakkıyla mücadele yaparız, hakkı olanı da alkışlarız. Onun renginin ne olduğunun da önemi yok. Bu sezon hem ekonomik yönden hem federasyonda oluşacak yeni yönetim yönünden kolay bir yıl olmayacak. Sancılı bir yılda enerjimizi içeride tüketmezsek yine başarılı oluruz."

"İçeriye enerji harcamadıktan sonra dışarda başarılı oluruz"

Birlik beraberliğin korunması gerektiğini savunan Sürmen, "Biz içeriye enerji harcamadıktan sonra dışarda başarılı oluruz. Bu sadece yönetimsel bir şey değil. Birlik beraberliğin içinde basını, taraftarı, futbolcusu, hocası, yönetimi, kurumsal temsilciler ve şehrin dinamikleri var. Bir de sessiz akıl vardır. Nedir bunlar? Trabzonspor'un mazisi. Eski başkanlar, asbaşkanlar, yöneticiler, federasyon temsilcileri, iş adamları... Bunlar sessiz akıl. Bunları harekete geçirirsen çok başarılı olursun. Ama tabii bazı eski yöneticiler Trabzonspor'u sevmeyenlerle fotoğraf verirse ve kendi temsilcisinden çok onlara kefil olursa şimdiden o birlik beraberliği zedelersin" açıklamasını yaptı.

“Türk futbolu nasıl iyi olacaksa onu istiyoruz"

Sürmen, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilişkilere de değinerek, şunları kaydetti:

"Ali Koç şuraya gelse onu kovacak halimiz yok. Masamıza alır eleştirimizi yaparız. İkramda da bulunuruz. O ayrı bir şey. Ancak Ali Koç 'İstanbul'da Trabzonspor bayrağının ne işi var' diyor. Sen Trabzonspor'la maç öncesi Trabzon'daki otele Fenerbahçe bayrağı astın, biz sana bir şey mi söyledik? Bu yanlış bir şey değil. Gayet tabi o otelde kalıyorsunuz kapısına bayrağınızı asmak isteyebilirsiniz. Bunlar olağan şeyler. Ali Koç olağan olmayan, akıl dışı konuşmalar yapıyor. Hani becerebilsek de Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş seyircisi bir arada oturabilse... Altay maçında Fenerbahçe taraftarının forması ile Trabzonspor'un maçında olması ne kadar güzel bir görüntü. Bizim arzu ettiğimiz bu. Başkalarının ne istediği bizi ilgilendirmiyor. Biz Türk futbolu nasıl iyi olacaksa onu istiyoruz."

Gökmen Şahin

