Aliağa Petkimspor, Omar Perwitt'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da transfer harekatı sürüyor. İzmir temsilcisi, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak Brose Basket Bamberg forması giyen ABD'li oyuncu Omar Perwitt'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Aliağa Petkimspor, 27 yaşındaki kısa forvete “Hoş geldin” dedi. Omar Perwitt, geçtiğimiz sezon Brose Basket Bamberg formasıyla çıktığı maçlarda 12.2 sayı, 3.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamasıyla mücadele etmişti.

Salih Yılmazsoy - İsmail Hakkı Ergün