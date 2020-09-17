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Alibeyköy barajında korkutan görüntü

Alibeyköy barajında korkutan görüntü
Alibeyköy barajında korkutan görüntü

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı görüldü.

Alibeyköy barajında korkutan görüntü - Tıkla İzle

İstanbul'da yaz aylarında beklenen yağışların gelmemesi sonucunda barajlardaki doluluk oranları da geriledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2014'teki 15.25'lük düşük seviyesinin ardından 2020 Eylülde 41.88 geriledi.

Alibeyköy Barajında 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.10 seviyesine kadar geriledi. Alibeyköy barajının son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2014 Eylül ayında yüzde 10.78 olarak görüldü. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken barajdaki boş olan alanlarda hayvanların otladığı görüldü. Barajın çevresindeki çöpler dikkat çekti. Barajın son durumu havadan görüntülendi.

Emre Baba

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