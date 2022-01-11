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Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28 seviyesinde

Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28 seviyesinde
Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 47.91 seviyesinde seyrediyor. Alibeyköy Barajı’nda ise Ocak 2021’de yüzde 51.65 olan su seviyesi, Ocak 2022’de yüzde 28.28'e geriledi. Öte yandan Alibeyköy Barajı drone ile görüntülendi.

Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28 seviyesinde - Tıkla İzle

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Nisan 2021'de yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 80.82'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharda etkili olan yağışlara rağmen düşmeye devam etti. Şu an barajların doluluk oranı 47.91 olarak ölçülürken, Alibeyköy Barajı'nda ise Ocak 2021'de yüzde 51.65 olan su seviyesi, Ocak 2022'de yüzde 28.28 olduğu görüldü.

Öte yandan havadan görüntülenen baraj alanında suların çekildiği ve koyunların otladığı görülürken, Mağlova Kemeri'ne çıkan 2 arkadaş manzaranın keyfini çıkardı. Barajlardaki doluluk oranının çarşamba günü etkili olması beklenen karla artacağı tahmin ediliyor.



Sümeyye İnal - Emre Baba
 

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