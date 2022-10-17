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Alibeyköy Cep Otogarı'ndaki feci kaza kamerada

Alibeyköy Cep Otogarı'ndaki feci kaza kamerada
Alibeyköy Cep Otogarı'ndaki feci kaza kamerada

Alibeyköy Cep Otogarı'nda İzmir'den İstanbul'a gelerek otobüsten inen 60 yaşındaki kadının, çıkış yapmak için geri manevra yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alibeyköy Cep Otogarı’ndaki feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı'nda önceki hafta Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında meydana gelene olayda, İzmir'den ziyaret için otobüsle İstanbul'a eden Nilgün İpek (60), Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüsten inmişti. İpek eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başlamıştı. Yolcularını indiren otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yapmıştı. Otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmeyen şoför Mehmet Ali Ç., geri çıkmaya çalıştığı sırada İpek'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İpek, otobüsün altında kalmıştı.

Doğan Can Cesur

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