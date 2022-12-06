Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı tramvay kazasında sinyalizasyon hatası iddiası

Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza olmuş, İETT otobüsü ile tramvay çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Feci kazada 33 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, yapılan ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenilmişti.

Kazaya sinyalizasyon hatası mı neden oldu

Kazanın tramvay hattındaki sinyalizasyon arızası nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Kaza anına ilişkin görüntülerde, araçlara yeşil ışık yandığı sırada tramvayın hızını hiç azaltmadan yoluna devam ettiği ve hemen sonrasında da kazanın meydana geldiği görülüyor. Akşam saatlerinde aynı noktada kayda alındığı iddia edilen başka bir görüntü ise kafaları karıştırdı. Trafik ışıklarının tramvay ile araçlara aynı anda yeşil yandığı görüntüye yansıyor. Görüntüde ayrıca tramvay yeşil ışıkta geçerken, araçlara da aynı anda yeşil yandığı görülüyor.

"Normalde buradaki tramvaylar biraz yavaşlıyor fakat dünkü tramvay hiç yavaşlamadı. Işıklarda büyük ihtimal problem vardı"

Olay anını anlatan esnaf ise ışıklarda bir sıkıntı olduğunu tramvayın hiç yavaşlamadığını öne sürdü. Daha önce de aynı bölgede kaza olduğunu söyleyen esnaf Çağatay Atay, "Şu an bu ışık yandığı an buranın geçme hakkı var. Görüyorsunuz. Arabalar geçiyor orası kırmızı yanıyor. Fakat dünkü kazada da güvenlik kamerasında görüldüğü gibi bu vurduktan sonra buraya vuruyor. Tam yüzde yüz hatalı diyemem ama tramvay hatalı. Çünkü burada yeşil ışık yandığında biz de geçiyoruz. Tramvay aşırı hızlı geliyordu. Dükkanın önüne park ettim aracımı. Araçtan indim içeri girmemle gürültü koptu. Koştuk arkadaşlar vardı içeride. Olay çok acayipti. Metronun kapılarını açmaya çalıştık. Ama olmadı. Yine 2 hafta önce sinyalizasyon yine hatası var burada. Burası yeşil yandığı zaman orası da yeşil yanıyor. Ondan dolayı bir sucu vardı, onun arabasına vurdu. O yine otoparkın içine girdi. Ne oluyorsa tam bu noktada oluyor” dedi.

Trafik ışıklarında problem olduğunu söyleyen mahalle esnafı Osman Çiçek; “Burada yaşanan 2. kaza oluyor tabi bu büyük bir kaza oldu. Daha öncede İGDAŞ yolunda olmuştu. Normalde buradaki tramvaylar biraz yavaşlıyor fakat dünkü tramvay hiç yavaşlamadı. Işıklarda büyük ihtimal problem vardı. Arabalar geçiyor hiç durmuyor. Işıklarla önce bir sorun var. 10 gün önce de ışıklarla alakalı problem vardı, tamir ediyorlardı. Ama ışıkları tamamen düzelttiklerini sanmıyor. İkisi de kendi yolunda gidiyor. Tramvay hiç yavaşlamadı. Son sürat gidiyordu" şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan tramvay sürücüsü şüpheli Semi Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli vatman Semi Ö., savcılıkta verdiği ifadenin ardından ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

VATMANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

"En son yolu takip ettiğimi biliyorum ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum''

Şüpheli Semi Ö. savcılıktaki ifadesinde yaklaşık 7 yıldır İBB'nin Metro İstanbul şirketinde vatman olarak görev yaptığını söyleyerek, "2 yıldır da T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmaktayım. Olay günü Alibeyköy Otogar durağından kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. En son yolu takip ettiğimi biliyorum ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim, bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır'' dedi.

"Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir''

Şüpheli vatman Semi Ö. ifadesinin devamında, "Olay sabahı hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri beni hastaneye götürdüler, tedavimin ardından emniyete ifademi verdim. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi, daha önce hiç kazam yoktur. Yaşanılanlardan dolayı çok üzgünüm. Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Tramvay peron ayrılışlarında bir sonraki hemzemin geçit, kavşaklar, makaslar ve yaya yollarında tramvayın sinyalizasyon sistemi yolun ışığını diğer araçlar için kırmızıya çevirir ve yol önceliğini tamamen tramvaya verir. Bu sistem tamamen otomatik olarak sürücüye bağlı olmaksızın çalışır. Olay tarihinde yaşanan kazada sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum, araştırılmasını isterim'' ifadelerini kullandı.

Savcılık İBB'den sinyalizasyonda arıza olup olmadığına dair bilgi istedi

Öte yandan soruşturma çerçevesinde savcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, olay sırasında ve diğer zamanlarda arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesini istedi.

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