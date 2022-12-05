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Alibeyköy'de tramvay ile otobüs çarpıştı!

Alibeyköy'de tramvay ile otobüs çarpıştı!
Alibeyköy'de tramvay ile otobüs çarpıştı!

İstanbul Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Yaralıların olduğu kazada otobüste sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alibeyköy'de tramvay ile otobüs çarpıştı! - Tıkla İzle

Kaza saat 09.15 sıralarında Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, otobüste sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Furkan Duman - Senat Destanoğlu - Murat Horoz
 

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