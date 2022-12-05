Alibeyköy'de yaşanan kazanın ardından otobüsü ve tramvayı kaldırma çalışması sürüyor

Kaza saat 09.15 sıralarında Alibeyköy'de meydana gelen olayda Alibeyköy'de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza olmuş, tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanmış, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan iki aracın da kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adeta ikiye bölünen İETT otobüsünün bir kısmı olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Çalışmalara devam ediliyor.

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