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Alibeyköy'deki feci kazanın ardından otobüs ve tramvay olay yerinden kaldırıldı

Alibeyköy'deki feci kazanın ardından otobüs ve tramvay olay yerinden kaldırıldı
Alibeyköy'deki feci kazanın ardından otobüs ve tramvay olay yerinden kaldırıldı

İstanbul Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı feci kazaya karışan İETT otobüsü ile tramvay, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından olay yerinden kaldırıldı.

Saat 09.15 sıralarında Alibeyköy'de, içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza olmuş, tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanırken, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan iki aracın da kaldırılmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Tramvay seferlerinin iptal olduğu kazanın ardından ikiye bölünen otobüs vinçle kaldırıldı. Tramvay ise belediye ekiplerinin 4 saatlik süren çalışmasıyla tramvay hattından çekildi. Enkazın kaldırılmasının ardından belediye işçileri tramvay hattında temizlik çalışması yaptı.

Furkan Duman - Senat Destanoğlu - Murat Horoz

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