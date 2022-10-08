Alıç üreticinin elinde kaldı

Hekimhan ilçesinde doğal ortamda üretilen alıçlarda hasat başlarken, hasadı yapılan çok sayıda ürün geçtiğimiz yılların aksine alım olmaması nedeniyle üreticinin elinde kaldı. 2017 yılında "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle Hekimhan ilçesinde kurulan ve Hekimhan Belediyesi tarafından işletilen alıç üretim tesisinin yeni dönem için alım yapmadığını iddia eden üreticiler ürünlerinin ellerinde kaldığını iddia ederek mağdur olduklarını söyledi.

Hasan Eryılmaz



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