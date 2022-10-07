Alim Öztürk, Samsunspor ile kariyerinde 4. kez üst lige yükselmek istiyor

Samsunspor'un tecrübeli stoperi Alim Öztürk kariyerindeki ilginç bir başarı ile dikkat çekiyor. Alim, daha önce top koşturduğu Cambuur takımında Hollanda Jüpiter Ligi'nden Eredivisie'ye, Hearts ile İskoçya Championship'ten Premiership'e ve geçen yıl da Ümraniyespor ile Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, bu yıl da aynı başarıyı Samsunspor ile yakalamak istediğini İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna söyledi.

Erdi Demür-Berkay Yıldız





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