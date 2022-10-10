Alışveriş merkezi otoparkında motosiklet hırsızlığı kamerada

Olay, 28 Eylül Pazar günü Sarıyer'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Otoparka gelen iki kişi gözüne kestirdiği motosikleti çaldı. Motosikletinin yerinde olmadığını anlayan sahibi polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kıskıvrak yakalandı.

Batuhan Altınbaş - Doğan Can Cesur

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