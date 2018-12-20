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Alışveriş merkezinde tıp öğrencisinin korkunç ölümü

Alışveriş merkezinde tıp öğrencisinin korkunç ölümü
Alışveriş merkezinde tıp öğrencisinin korkunç ölümü

Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin 4. katında bulunan yemek katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Baturay Serter ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Volkan Kayalar
 

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