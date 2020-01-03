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Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı

Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı
Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı

Dünya markalarının ürünlerini indirimli satın almak için bekleyen alışverişseverlere müjdeli haber geldi.

Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen'in 2019 - 2020 Sonbahar / Kış sezonu ürünlerinde yüzde 50'e varan indirim başladı. Yapılan duyuruya göre, dünyaca ünlü markaların da aralarında yer aldığı 900'ü aşkın markanın 2019 - 2020 Sonbahar / Kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında geçerli olan indirim, modaseverlere yüzde 50'e varan fiyat avantajı sunuyor. Söz konusu indirimli ürünlere markanın mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabiliyor.

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