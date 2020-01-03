Alışveriş tutkunlarının beklediği büyük indirim başladı

Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan Beymen'in 2019 - 2020 Sonbahar / Kış sezonu ürünlerinde yüzde 50'e varan indirim başladı. Yapılan duyuruya göre, dünyaca ünlü markaların da aralarında yer aldığı 900'ü aşkın markanın 2019 - 2020 Sonbahar / Kış hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonlarında geçerli olan indirim, modaseverlere yüzde 50'e varan fiyat avantajı sunuyor. Söz konusu indirimli ürünlere markanın mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabiliyor.