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Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı

Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı
Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı

Bağcılar’da bir markete müşteri kılığında gelerek raftaki ürünleri sepete dolduran hırsız, daha sonra sepetle birlikte marketten çıkarak kayıplara karıştı. Bu kadarına da pes dedirten hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen hırsız, alışveriş sepetlerinden bir tanesini alarak marketi gezmeye başladı. Market içerisinde dolaşan hırsız alışveriş yapıyor gibi raflardaki ürünleri sepete doldurmaya başladı. Raflardan istediği ürünleri sepetine dolduran hırsız daha sonra ise dikkat çekmeyecek bir şekilde sepetle marketten çıkarak kaçtı.

Marketteki hırsızlık anı kamerada

Hırsızın rahat tavırlarla sepeti doldurup sonrada kaçtığı o anlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın raflardaki ürünleri sepete doldurup, marketten sepetle çıkarak kaçtığı görülüyor.

Volkan Kayalar
 

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