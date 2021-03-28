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Alışveriş yapıyormuş gibi geldi, telefonu çalıp gitti

Alışveriş yapıyormuş gibi geldi, telefonu çalıp gitti
Alışveriş yapıyormuş gibi geldi, telefonu çalıp gitti

Kayseri’de bir markete alışveriş yapıyormuş gibi girip, market sahibinin cep telefonunu çalan hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Alışveriş yapıyormuş gibi geldi, telefonu çalıp gitti - Tıkla İzle

Kocasinan ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alışveriş yapıyor gibi içeride gezen hırsız, market sahibinin ürünlerin üzerine bıraktığı cep telefonunu fark etti. Yumurta alıyormuş gibi yapan hırsız, elindeki malzemeleri marketin giriş kapısında bıraktıktan sonra ceketin kapüşonunu başına geçirerek telefonun bulunduğu alana gelip telefonu cebine koyarak kayıplara karıştı. Telefonun çalındığı hırsızlık olayı ise saniye saniye marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Market sahibi Bayram Kiraz, telefonun önemli olmadığını, telefonun içinde yaklaşık 2 bin TL değerinde bir program olduğunu söyleyerek, “Bu programla markete gelen ürünleri kaydediyorduk. Cep telefonu çalındığı için gelen ürünlerin veya çıkan ürünlerin işlemlerini yapamıyoruz. İşlerimiz durdu” diye konuştu.

Polise başvurduklarını söyleyen Bayram Kiraz, hırsızın bulunması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Erhan Kan
 

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