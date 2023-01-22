Alışveriş yapmaya gelen ziyaretçiler pistin tozunu arttırdılar

Espark AVM, okulların sömestr tatiline girmesinden sonra ziyaretçileri için etkinlik alanında Formula yarış simülatörü alanı kurdu. Kendilerini sanal bir yarışın içinde hisseden ziyaretçiler, simülatör ile gerçek bir Formula pistinde yarış tecrübesi edinerek hızın ve eğlencenin tadını çıkardı. 21-29 Ocak tarihleri arasında devam edecek ‘Ready Set Go' etkinliğiyle ziyaretçiler, beş farklı Formula aracıyla unutulmaz deneyim yaşayabiliyorlar. Alışveriş merkezinin zemin katında bulunan etkinlik, hafta içi 13.00-21.00, hafta sonu ise 11.00 21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, 10 yaşın üzerindeki tüm ziyaretçiler bu eşsiz deneyimden faydalanabiliyor.

“Gerçek bir deneyim yaşatılıyor”

Simülasyonu deneyimleyen ziyaretçiler arasında bulunan bilgisayar öğretmeni Özay Ünal, araba yarışının simülasyon şeklinde olmasının farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Teknolojinin gün geçtikçe daha keyifli bir hal aldığını belirten Ünal, “Küçük yaşımdan beri bilgisayar oyunu oynuyorum. Kendim de aynı zamanda bilgisayar öğretmeniyim. Araba yarışının simülasyon şeklinde olması farklı bir deneyim, televizyondan izlediğimiz gibi olmadığını gördük. Tabii ki bundan 10-20 sene önce bizim çocukluğumuzdaki oyunlarla şimdiki oyunlar arasında çok fark var. Bu şekilde gerçek bir deneyim yaşatılabiliyor. Aynı zamanda sanal gözlüklerle birlikte daha fazla oyunun içerisine girilebiliyor. Teknolojinin nereye kadar gideceğini bilmiyoruz daha keyifli bir hal alacağı kesin” ifadelerini kullandı.

“Herkesin deneyimlemesini öneririm”

Ünlü Formula 1 pilotu Sebastian Vettel ile büyüdüğünü dile getiren 18 yaşındaki Rasim Mert Demirel, keyifli bir tecrübe olduğunu vurguladı. Bu gibi aktivitelerin daha fazla olmasını dilediğini söyleyen Demirel, “2014 senesinden beri Formula 1'i takip ediyorum. Sebastian Vettel ile büyüdüm diyebilirim. Nascar ve diğer motor sporları da zevklidir ama en iyisi Formula 1 bence. Gayet keyifli bir deneyimdi, güzel zamanlar geçirdim. Daha fazla böyle aktivitelerin artması güzel olabilir. Herkesin deneyimlemesini öneririm” dedi.

Araba yarışı temalı oyunları oynamayı çok sevdiğini söyleyen 10 yaşındaki Ahmet Erce İnal ise yaşıtlarının gelip bu deneyimi tatmalarını söyleyerek, “Çok güzel bir deneyimdi ve sürerken çok sallanıyordu. Araba yarışı temalı oyunları oynamayı seviyorum. Yaşıtlarıma da buraya gelip bu güzel deneyimi tatmalarını öneririm” diye konuştu.

Erhan Can - Hüseyin Samet Öksüz

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