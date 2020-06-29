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Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, alışveriş yaptığı markete bir süre sonra geri dönerek taşla camlarını kırdı. Polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğu ile birlikte sokaktaki markete gelen bir şahıs alışveriş yaptı. Alışveriş yaptıktan sonra çocuğu ile birlikte marketten ayrılan şahıs, bir süre sonra elindeki taşla geri döndü. Şahıs elindeki taşla marketin tüm camlarını tek tek kırdı. Bu sırada markette bulunan çalışanlar panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Taşören
 

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