Alışverişe daldılar içinde ziynet eşyası olan çantayı çaldırdılar

Edinilen bilgiye göre ilginç hırsızlık olayı öğle saatlerinde Gaziantep'teki Mütercim Asım Caddesi üzerindeki bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eğrilen bileziklerini düzelttirmek için kuyumcuya uğrayan bir çift burada hırsızın dikkatini çekti.

Kuyumcudan çıkan çift alışveriş için bir ayakkabıcıya uğrayınca çifti takip eden şahıs da arka kapıdan ayakkabıcıya girdi. Çift burada çantasını kutuların üzerinde bırakarak ayakkabı beğenmeye daldı. Arka kapıdan iş yerine giren ve çantayı kutuların üzerinde gören hırsız ise bir anlık boşluktan faydalanıp çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Şahsın çantayı alma anı ise iş yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çalınan çantanın içerisinde ise 2 adet altın bilezik, 700 TL ve bir adet akıllı cep telefonu olduğu belirtildi.

Nişanlısıyla alışverişe çıktıklarını ve çantalarının çalındığını söyleyen Mehmet Bozkurt, "Nişanlımla öğle saatlerinde alışverişe çıktık. Bir ayakkabıcıda ayakkabı bakarken çantayı çaldılar. Çantanın içerisinde 15'er gramlık iki adet altın bilezik, 700 TL para ve bir adet akıllı cep telefonu vardı. Yani 3 biner liradan iki bilezik, 700 TL para ve telefon ile toplam 7-8 bin liranın üzerinde bir kaybımız oldu. Hırsız iş yerinin diğer kapısından girmiş. Nasıl olduğunu biz de anlayamadık. Muhtemelen buraları bilen ve daha önce böyle şeyler yapan biri. Biz daha öncesinde kuyumcuya girmiştik bilezikleri düzelttirmek için. O da sırada bizi takip etmiş olabilir. Mübarek Ramazan ayında yapılacak şey değil bu yani" diye konuştu.

Olay sonrası iş yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, kamera görüntülerini inceleyen polisler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Said Vakkas Yağcı

